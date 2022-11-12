12 ноября 2022
11 ноября 2022
10 ноября 2022

В ЯНАО дети исполнили гимн России во время прогулки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг. Тюмень , гимн, гимн россии
В Ноябрьске дети исполнили гимн России во время прогулки по этнографическому комплексу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) дети исполнили гимн России в новом этнографическом комплексе «НУМ», открытом накануне. Об этом рассказывается в местном telegram-канале.

«Неожиданно дети исполнили гимн России прямо в центре нового комплекса „НУМ“. Это, пожалуй, лучшее видео на сегодня», — говорится в записи.

Природно-этнографический комплекс «НУМ» возведен по инициативе главы города Ноябрьска Алексея Романова. Он создан для гостей и жителей города, как комфортное, современное и колоритное место отдыха.

Ранее URA.RU рассказывало, что российские школьники будут исполнять гимн России каждую неделю. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага.

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В Ноябрьске (ЯНАО) дети исполнили гимн России в новом этнографическом комплексе «НУМ», открытом накануне. Об этом рассказывается в местном telegram-канале. «Неожиданно дети исполнили гимн России прямо в центре нового комплекса „НУМ“. Это, пожалуй, лучшее видео на сегодня», — говорится в записи. Природно-этнографический комплекс «НУМ» возведен по инициативе главы города Ноябрьска Алексея Романова. Он создан для гостей и жителей города, как комфортное, современное и колоритное место отдыха. Ранее URA.RU рассказывало, что российские школьники будут исполнять гимн России каждую неделю. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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