В ЯНАО дети исполнили гимн России во время прогулки. Видео

13 ноября 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске дети исполнили гимн России во время прогулки по этнографическому комплексу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) дети исполнили гимн России в новом этнографическом комплексе «НУМ», открытом накануне. Об этом рассказывается в местном telegram-канале. «Неожиданно дети исполнили гимн России прямо в центре нового комплекса „НУМ“. Это, пожалуй, лучшее видео на сегодня», — говорится в записи. Природно-этнографический комплекс «НУМ» возведен по инициативе главы города Ноябрьска Алексея Романова. Он создан для гостей и жителей города, как комфортное, современное и колоритное место отдыха. Ранее URA.RU рассказывало, что российские школьники будут исполнять гимн России каждую неделю. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага.

В Ноябрьске (ЯНАО) дети исполнили гимн России в новом этнографическом комплексе «НУМ», открытом накануне. Об этом рассказывается в местном telegram-канале. «Неожиданно дети исполнили гимн России прямо в центре нового комплекса „НУМ“. Это, пожалуй, лучшее видео на сегодня», — говорится в записи. Природно-этнографический комплекс «НУМ» возведен по инициативе главы города Ноябрьска Алексея Романова. Он создан для гостей и жителей города, как комфортное, современное и колоритное место отдыха. Ранее URA.RU рассказывало, что российские школьники будут исполнять гимн России каждую неделю. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага.