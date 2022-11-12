В Ноябрьске (ЯНАО) дети исполнили гимн России в новом этнографическом комплексе «НУМ», открытом накануне. Об этом рассказывается в местном telegram-канале.
«Неожиданно дети исполнили гимн России прямо в центре нового комплекса „НУМ“. Это, пожалуй, лучшее видео на сегодня», — говорится в записи.
Природно-этнографический комплекс «НУМ» возведен по инициативе главы города Ноябрьска Алексея Романова. Он создан для гостей и жителей города, как комфортное, современное и колоритное место отдыха.
Ранее URA.RU рассказывало, что российские школьники будут исполнять гимн России каждую неделю. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага.
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