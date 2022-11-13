Аналитики рассказали, кем хотят работать тюменцы. Инфографика

Тюменцы заинтересованы в работе администраторами, программистами и строителями

14 ноября 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

В разделе «Административный персонал» количество активных резюме выросло больше всего (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Количество активных резюме в Тюменской области, в сравнении с октябрем прошлого года, выросло на 11%. Больше всего тюменцы заинтересованы в работе администраторами и программистами. Об этом URA.RU сообщили в компании «HeadHunter». «Наиболее востребованные у тюменцев профессиональные сферы: „Административный персонал“ и „Информационные технологии, интернет, телеком“. В первом случае количество активных резюме выросло на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, во втором на 44%. Общее количество активных резюме выросло на 11%», — рассказала руководитель пресс-службы Анна Осипова. Также заметно выросло количество желающих найти работу в сферах «Маркетинг, реклама и PR» (увеличилось по сравнению с октябрем 2021 года на 36%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (увеличилось на 35%), «Строительство» (количество резюме выросло на 33%), «Продажи» (на 25% больше) и увеличился интерес к сфере «Производство» (на 16%). Менее заинтересованы жители региона такими профессиональными сферами, как «Консультирование» (количество резюме сократилось на 90%), «Госслужба, НКО» (снизилось на 88%), «Домашний персонал» (на 85% меньше). Также уменьшилась у тюменцев заинтересованность вакансиями в сферах «Добыча сырья» (на 80% меньше) и «Банки, инвестиции, лизинг» (в сравнении с октябрем прошлого года сократилось на 71%).

Количество активных резюме в Тюменской области, в сравнении с октябрем прошлого года, выросло на 11%. Больше всего тюменцы заинтересованы в работе администраторами и программистами. Об этом URA.RU сообщили в компании «HeadHunter». «Наиболее востребованные у тюменцев профессиональные сферы: „Административный персонал“ и „Информационные технологии, интернет, телеком“. В первом случае количество активных резюме выросло на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, во втором на 44%. Общее количество активных резюме выросло на 11%», — рассказала руководитель пресс-службы Анна Осипова. Также заметно выросло количество желающих найти работу в сферах «Маркетинг, реклама и PR» (увеличилось по сравнению с октябрем 2021 года на 36%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (увеличилось на 35%), «Строительство» (количество резюме выросло на 33%), «Продажи» (на 25% больше) и увеличился интерес к сфере «Производство» (на 16%). Менее заинтересованы жители региона такими профессиональными сферами, как «Консультирование» (количество резюме сократилось на 90%), «Госслужба, НКО» (снизилось на 88%), «Домашний персонал» (на 85% меньше). Также уменьшилась у тюменцев заинтересованность вакансиями в сферах «Добыча сырья» (на 80% меньше) и «Банки, инвестиции, лизинг» (в сравнении с октябрем прошлого года сократилось на 71%).