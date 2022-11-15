15 ноября 2022
14 ноября 2022

В Тюменской области назначили нового главврача

В тюменском областном офтальмологическом диспансере назначили нового главного врача
© Служба новостей «URA.RU»
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Офтальмологическая поликлиника АНО «ЦКМСЧ». Магнитогорск, глаз, операция, здоровье, медицина, пациентка, офтальмология, коррекция
Главврачом назначен офтальмохирург Леонид Протопопов Фото:

В тюменском областном офтальмологическом диспансере назначен новый главврач. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Леонид Протопопов утвержден в должности главного врача Тюменского областного офтальмологического диспансера. Ранее он исполнял обязанности руководителя медучреждения», — рассказали в пресс-службе департамента.

Протопопов в офтальмологии более 15 лет. Им впервые в регионе были использованы новейшие методы хирургического лечения заболеваний сетчатки и стекловидного тела в работе. Также именно Протопоповым впервые проводились роговичный коллагеновый кросслинкинг при кератоконусе. Сам же новоназначенный главврач считает медицину делом своей жизни. «Дело, которому я отдаюсь на 100%», — говорит Протопопов.

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В тюменском областном офтальмологическом диспансере назначен новый главврач. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Леонид Протопопов утвержден в должности главного врача Тюменского областного офтальмологического диспансера. Ранее он исполнял обязанности руководителя медучреждения», — рассказали в пресс-службе департамента. Протопопов в офтальмологии более 15 лет. Им впервые в регионе были использованы новейшие методы хирургического лечения заболеваний сетчатки и стекловидного тела в работе. Также именно Протопоповым впервые проводились роговичный коллагеновый кросслинкинг при кератоконусе. Сам же новоназначенный главврач считает медицину делом своей жизни. «Дело, которому я отдаюсь на 100%», — говорит Протопопов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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