В Тюменской области назначили нового главврача

В тюменском областном офтальмологическом диспансере назначен новый главврач. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Леонид Протопопов утвержден в должности главного врача Тюменского областного офтальмологического диспансера. Ранее он исполнял обязанности руководителя медучреждения», — рассказали в пресс-службе департамента.
Протопопов в офтальмологии более 15 лет. Им впервые в регионе были использованы новейшие методы хирургического лечения заболеваний сетчатки и стекловидного тела в работе. Также именно Протопоповым впервые проводились роговичный коллагеновый кросслинкинг при кератоконусе. Сам же новоназначенный главврач считает медицину делом своей жизни. «Дело, которому я отдаюсь на 100%», — говорит Протопопов.
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