Зеленский поставил условие России и сообщил о 85 ударах по Украине: главное к 15 ноября

15 ноября 2022 в 22:23 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от Минских соглашений с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине заявили о самой масштабной ракетной атаке, начиная с 10 октября. На саммите «Большой двадцатки» (G20) президент Украины Владимир Зеленский отверг Минские соглашения с Россией. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) отказался от Минских соглашений с Россией. При этом он призвал принять «Киевский договор безопасности».

По Украине прилетело 85 ракетных снарядов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

По всей территории Украины 15 ноября проходят ракетные удары. Их начали фиксировать к 11:56 дня (по мск.). URA.RU рассказывало об основных событиях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал речь украинского лидера в ходе саммита G20 перфомансом, который выходит за рамки приличия. Он подчеркнул, что это было сделано для отвлечения внимания. В Кремле уточнили, что спецоперация будет продолжаться.

Российские войска уничтожили до 1400 украинских бойцов. А также до 30 единиц бронированной техники в ходе боев за населенный пункт Павловка.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Города трудовой доблести» Горловке и Луганску. А также звание «Города воинской славы» было присвоено Мелитополю и Мариуполю.

На Украине заявили о самой масштабной ракетной атаке, начиная с 10 октября. На саммите «Большой двадцатки» (G20) президент Украины Владимир Зеленский отверг Минские соглашения с Россией. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 ноября.