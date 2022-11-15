Зеленский поставил условие России и сообщил о 85 ударах по Украине: главное к 15 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от Минских соглашений с Россией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине заявили о самой масштабной ракетной атаке, начиная с 10 октября. На саммите «Большой двадцатки» (G20) президент Украины Владимир Зеленский отверг Минские соглашения с Россией. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 ноября.
- Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) отказался от Минских соглашений с Россией. При этом он призвал принять «Киевский договор безопасности».
- По Украине прилетело 85 ракетных снарядов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
- По всей территории Украины 15 ноября проходят ракетные удары. Их начали фиксировать к 11:56 дня (по мск.). URA.RU рассказывало об основных событиях.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал речь украинского лидера в ходе саммита G20 перфомансом, который выходит за рамки приличия. Он подчеркнул, что это было сделано для отвлечения внимания. В Кремле уточнили, что спецоперация будет продолжаться.
- Российские войска уничтожили до 1400 украинских бойцов. А также до 30 единиц бронированной техники в ходе боев за населенный пункт Павловка.
- Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Города трудовой доблести» Горловке и Луганску. А также звание «Города воинской славы» было присвоено Мелитополю и Мариуполю.
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