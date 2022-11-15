На курганском кладбище выделили места для погибших в ходе СВО

16 ноября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Для погибших военных выделили участок на кладбище (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На курганском кладбище в Зайково власти выделили участок для военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с совместного заседания комиссий городской думы.



Информацией поделился директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев в ответ на вопрос депутата Натальи Семиной о том, куда ушел грунт и скол асфальта с улицы Коли Мяготина. Депутат просила направить скол на грунтовые дороги в районе Восточном, в частности, на улице Чайковского. «На территории Зайковского кладбища выделили участок для погибших военных на специальной военной операции. На съезд к кладбищу положат срез грунта с улицы Коли Мяготина», — рассказал Медведев. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.

На курганском кладбище в Зайково власти выделили участок для военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с совместного заседания комиссий городской думы. Информацией поделился директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев в ответ на вопрос депутата Натальи Семиной о том, куда ушел грунт и скол асфальта с улицы Коли Мяготина. Депутат просила направить скол на грунтовые дороги в районе Восточном, в частности, на улице Чайковского. «На территории Зайковского кладбища выделили участок для погибших военных на специальной военной операции. На съезд к кладбищу положат срез грунта с улицы Коли Мяготина», — рассказал Медведев. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.