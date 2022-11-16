Аким из Казахстана рассказал о строительстве дороги до границы с Курганской областью

В Курган со стороны Казахстана заканчивают ремонт дороги

17 ноября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

В Казахстане в 2023 году завершат ремонт дороги до Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году завершится реконструкция дороги от Петропавловска (Республика Казахстан) до границы с Курганской областью. Об этом аким (глава — прим. ред.) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал во время пресс-тура по инвестиционным объектам. «Наметили планы на 2023 год <…> Завершим реконструкцию дороги от Петропавловска до Кургана. Средства уже выделены, подрядчик известен», — цитирует Аксакалова издание «Петропавловск.news». Он отметил, что затянувшаяся работа на объекте будет завершена. До этого URA.RU сообщало, что в Курганской области ищут подрядчиков для ремонта трассы на границе с Казахстаном. На эти цели планируют потратить около 250 миллионов рублей. Ремонт автомобильной дороги выполнят на участке протяженностью более 13 километров. Также на трассе установят два автопавильона, 126 дорожных знаков и четыре светофорных объекта. Сроки выполнения работ — с 1 мая 2023 года по 1 августа 2023 года.

В 2023 году завершится реконструкция дороги от Петропавловска (Республика Казахстан) до границы с Курганской областью. Об этом аким (глава — прим. ред.) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал во время пресс-тура по инвестиционным объектам. «Наметили планы на 2023 год <…> Завершим реконструкцию дороги от Петропавловска до Кургана. Средства уже выделены, подрядчик известен», — цитирует Аксакалова издание «Петропавловск.news». Он отметил, что затянувшаяся работа на объекте будет завершена. До этого URA.RU сообщало, что в Курганской области ищут подрядчиков для ремонта трассы на границе с Казахстаном. На эти цели планируют потратить около 250 миллионов рублей. Ремонт автомобильной дороги выполнят на участке протяженностью более 13 километров. Также на трассе установят два автопавильона, 126 дорожных знаков и четыре светофорных объекта. Сроки выполнения работ — с 1 мая 2023 года по 1 августа 2023 года.