Аким из Казахстана рассказал о строительстве дороги до границы с Курганской областью

В 2023 году завершится реконструкция дороги от Петропавловска (Республика Казахстан) до границы с Курганской областью. Об этом аким (глава — прим. ред.) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал во время пресс-тура по инвестиционным объектам.
«Наметили планы на 2023 год <…> Завершим реконструкцию дороги от Петропавловска до Кургана. Средства уже выделены, подрядчик известен», — цитирует Аксакалова издание «Петропавловск.news». Он отметил, что затянувшаяся работа на объекте будет завершена.
До этого URA.RU сообщало, что в Курганской области ищут подрядчиков для ремонта трассы на границе с Казахстаном. На эти цели планируют потратить около 250 миллионов рублей. Ремонт автомобильной дороги выполнят на участке протяженностью более 13 километров. Также на трассе установят два автопавильона, 126 дорожных знаков и четыре светофорных объекта. Сроки выполнения работ — с 1 мая 2023 года по 1 августа 2023 года.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45