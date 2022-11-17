Проправительственный курганский холдинг отрицает проблемы с зарплатой у журналистов

18 ноября 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

В правительстве области заявляют, что с зарплатами районным журналистам выдают без задержек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве Курганской области сообщают, что в издательском доме «Новый мир» нет проблем с зарплатами. Об этом в ответ на запрос URA.RU заявили в областном департаменте информационной и внутренней политики. Ранее журналисты холдинга жаловались на сокращение зарплат и вынужденные переработки. «В ИД „Новый мир“ задолженность по заработной плате отсутствует. Зарплата выплачивается в установленные сроки и в полном объеме в соответствии с выполняемой сотрудниками работой», — указано в ответе. Как отмечают в департаменте, все филиалы холдинга работают в штатном режиме. До этого URA.RU писало, что журналисты районных газет, которые входят в проправительственный холдинг «Новый мир» жаловались, что их вынуждают уволиться из-за проблем с зарплатами. По словам источника, знакомого с ситуацией, оклад районных журналистов составляет от 3 до 5 тысяч рублей, при этом по итогам октября сотрудникам сократили зарплаты. Как отмечает другой инсайдер, сотрудники районок вынуждены работать за одну зарплату сразу на нескольких должностях, чтобы не закрывать ставки новыми работниками.

В правительстве Курганской области сообщают, что в издательском доме «Новый мир» нет проблем с зарплатами. Об этом в ответ на запрос URA.RU заявили в областном департаменте информационной и внутренней политики. Ранее журналисты холдинга жаловались на сокращение зарплат и вынужденные переработки. «В ИД „Новый мир“ задолженность по заработной плате отсутствует. Зарплата выплачивается в установленные сроки и в полном объеме в соответствии с выполняемой сотрудниками работой», — указано в ответе. Как отмечают в департаменте, все филиалы холдинга работают в штатном режиме. До этого URA.RU писало, что журналисты районных газет, которые входят в проправительственный холдинг «Новый мир» жаловались, что их вынуждают уволиться из-за проблем с зарплатами. По словам источника, знакомого с ситуацией, оклад районных журналистов составляет от 3 до 5 тысяч рублей, при этом по итогам октября сотрудникам сократили зарплаты. Как отмечает другой инсайдер, сотрудники районок вынуждены работать за одну зарплату сразу на нескольких должностях, чтобы не закрывать ставки новыми работниками.