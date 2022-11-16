Власти ЯНАО рассматривают возможность заменить детские наборы «Малышу Ямала» при рождении второго ребенка денежными сертификатами. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах региона, вопрос решится в ближайшее время.
«Руководство департамента здравоохранения ЯНАО уже оперативно готовит решение проблемы. Как вариант, рассматривается замена коробки денежным сертификатом для тех, кто уже получал ее при рождении первого ребенка», — рассказывает инсайдер.
Собеседник агентства добавил, что такое решение может быть принято из-за того, что многие родители, получившие подарок на одного ребенка, после рождения второго, распродают вещи из новой коробки. Отмечается, что объявлений с продажей вещей из коробки, стало появляться все больше.
«Это было бы логично и разумно. И семьям ни к чему множить у себя дома одинаковые детские вещи, и бюджетные средства не тратят впустую — сертификат можно потратить на то, что нужно конкретной семье, а тут как известно, у всех разные запросы», — рассуждает источник.
В пресс-службе окружного депздрава корреспонденту подтвердили, что вопрос рассматривается. «Вопрос о замене коробки „Малышу Ямала“ находиться на рассмотрении. Рассматривать планируется в следующем году», — отметили там.
В правительстве ЯНАО отметили, что регулярно получают от жителей в соцсетях просьбы предоставить альтернативу подарку. Речь идет о тех случаях, когда в семье рождаются несколько детей.
Ранее сообщалось, что родители на Avito распродают вещи из коробок «Малышу Ямала». Также вопрос о замене губернаторского набора новорожденным поднимали жители округа во время прямого эфира Дмитрия Артюхова.
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