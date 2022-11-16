В ЯНАО планируют заменить наборы «Малышу Ямала» деньгами. Инсайд

17 ноября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Вопрос с коробкой «Малышу Ямала» решится в ближайшее время, сообщил инсайдер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ЯНАО рассматривают возможность заменить детские наборы «Малышу Ямала» при рождении второго ребенка денежными сертификатами. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах региона, вопрос решится в ближайшее время. «Руководство департамента здравоохранения ЯНАО уже оперативно готовит решение проблемы. Как вариант, рассматривается замена коробки денежным сертификатом для тех, кто уже получал ее при рождении первого ребенка», — рассказывает инсайдер. Собеседник агентства добавил, что такое решение может быть принято из-за того, что многие родители, получившие подарок на одного ребенка, после рождения второго, распродают вещи из новой коробки. Отмечается, что объявлений с продажей вещей из коробки, стало появляться все больше. «Это было бы логично и разумно. И семьям ни к чему множить у себя дома одинаковые детские вещи, и бюджетные средства не тратят впустую — сертификат можно потратить на то, что нужно конкретной семье, а тут как известно, у всех разные запросы», — рассуждает источник. В пресс-службе окружного депздрава корреспонденту подтвердили, что вопрос рассматривается. «Вопрос о замене коробки „Малышу Ямала“ находиться на рассмотрении. Рассматривать планируется в следующем году», — отметили там. В правительстве ЯНАО отметили, что регулярно получают от жителей в соцсетях просьбы предоставить альтернативу подарку. Речь идет о тех случаях, когда в семье рождаются несколько детей. Ранее сообщалось, что родители на Avito распродают вещи из коробок «Малышу Ямала». Также вопрос о замене губернаторского набора новорожденным поднимали жители округа во время прямого эфира Дмитрия Артюхова.

Власти ЯНАО рассматривают возможность заменить детские наборы «Малышу Ямала» при рождении второго ребенка денежными сертификатами. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах региона, вопрос решится в ближайшее время. «Руководство департамента здравоохранения ЯНАО уже оперативно готовит решение проблемы. Как вариант, рассматривается замена коробки денежным сертификатом для тех, кто уже получал ее при рождении первого ребенка», — рассказывает инсайдер. Собеседник агентства добавил, что такое решение может быть принято из-за того, что многие родители, получившие подарок на одного ребенка, после рождения второго, распродают вещи из новой коробки. Отмечается, что объявлений с продажей вещей из коробки, стало появляться все больше. «Это было бы логично и разумно. И семьям ни к чему множить у себя дома одинаковые детские вещи, и бюджетные средства не тратят впустую — сертификат можно потратить на то, что нужно конкретной семье, а тут как известно, у всех разные запросы», — рассуждает источник. В пресс-службе окружного депздрава корреспонденту подтвердили, что вопрос рассматривается. «Вопрос о замене коробки „Малышу Ямала“ находиться на рассмотрении. Рассматривать планируется в следующем году», — отметили там. В правительстве ЯНАО отметили, что регулярно получают от жителей в соцсетях просьбы предоставить альтернативу подарку. Речь идет о тех случаях, когда в семье рождаются несколько детей. Ранее сообщалось, что родители на Avito распродают вещи из коробок «Малышу Ямала». Также вопрос о замене губернаторского набора новорожденным поднимали жители округа во время прямого эфира Дмитрия Артюхова.