17 ноября 2022

Тюменский губернатор встретился с министром иностранных дел Лавровым

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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Губернатор подарил сувенир министру Лаврову Фото:

Глава региона Александр Моор встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале. Встреча прошла в рамках XXIX заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

«Обсудили переформатирование международных межрегиональных связей к новым геополитическим реалиям. Поделился с коллегами опытом Тюменской области по развитию гуманитарных и экономических связей с зарубежными странами», — сообщает Александр Моор. Губернатор также отметил важность того, что внешняя политика страны формируется сейчас с учетом ситуации в регионах.

Глава региона вручил министру памятный сувенир. Сергей Лавров получил из рук губернатора Моора копию памятника советского политического деятеля Евгения Примакова, оригинал которого стоит в сквере напротив здания МИД России.

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Глава региона Александр Моор встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале. Встреча прошла в рамках XXIX заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. «Обсудили переформатирование международных межрегиональных связей к новым геополитическим реалиям. Поделился с коллегами опытом Тюменской области по развитию гуманитарных и экономических связей с зарубежными странами», — сообщает Александр Моор. Губернатор также отметил важность того, что внешняя политика страны формируется сейчас с учетом ситуации в регионах. Глава региона вручил министру памятный сувенир. Сергей Лавров получил из рук губернатора Моора копию памятника советского политического деятеля Евгения Примакова, оригинал которого стоит в сквере напротив здания МИД России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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