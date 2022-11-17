Тюменский губернатор встретился с министром иностранных дел Лавровым

Губернатор подарил сувенир министру Лаврову Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава региона Александр Моор встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале. Встреча прошла в рамках XXIX заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

«Обсудили переформатирование международных межрегиональных связей к новым геополитическим реалиям. Поделился с коллегами опытом Тюменской области по развитию гуманитарных и экономических связей с зарубежными странами», — сообщает Александр Моор. Губернатор также отметил важность того, что внешняя политика страны формируется сейчас с учетом ситуации в регионах.

Глава региона вручил министру памятный сувенир. Сергей Лавров получил из рук губернатора Моора копию памятника советского политического деятеля Евгения Примакова, оригинал которого стоит в сквере напротив здания МИД России.