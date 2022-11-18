Тюменцам предлагают снять однокомнатную квартиру в центре города. За первый месяц жизни в ней придется заплатить 143 тысячи рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Сдается однокомнатная квартира площадью 47 квадратных метров, четвертый этаж. Цена 55 000 рублей в месяц, залог 55 000 рублей, комиссия 33 000 рублей», — сообщает продавец.
Внутри выполнен дизайнерский ремонт, также для комфортного проживания есть вся необходимая техника и мебель. Продавец отметил, что в стоимость аренды включена плата за коммунальные услуги. Хозяин квартиры указала, что в качестве будущих жильцов не будут рассматриваться те, у кого есть дети или домашние животные.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сдают квартиру за 119 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости составляет 45 квадратных метров.
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