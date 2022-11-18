18 ноября 2022
17 ноября 2022

Аренда однокомнатной квартиры обойдется тюменцам в 140 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Апартаменты «Огни Екатеринбурга». Абакумова Надежда, квартира, прихожая
Квартира расположена на четвертом этаже Фото:

Тюменцам предлагают снять однокомнатную квартиру в центре города. За первый месяц жизни в ней придется заплатить 143 тысячи рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Сдается однокомнатная квартира площадью 47 квадратных метров, четвертый этаж. Цена 55 000 рублей в месяц, залог 55 000 рублей, комиссия 33 000 рублей», — сообщает продавец.

Внутри выполнен дизайнерский ремонт, также для комфортного проживания есть вся необходимая техника и мебель. Продавец отметил, что в стоимость аренды включена плата за коммунальные услуги. Хозяин квартиры указала, что в качестве будущих жильцов не будут рассматриваться те, у кого есть дети или домашние животные.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сдают квартиру за 119 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости составляет 45 квадратных метров.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Тюменцам предлагают снять однокомнатную квартиру в центре города. За первый месяц жизни в ней придется заплатить 143 тысячи рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Сдается однокомнатная квартира площадью 47 квадратных метров, четвертый этаж. Цена 55 000 рублей в месяц, залог 55 000 рублей, комиссия 33 000 рублей», — сообщает продавец. Внутри выполнен дизайнерский ремонт, также для комфортного проживания есть вся необходимая техника и мебель. Продавец отметил, что в стоимость аренды включена плата за коммунальные услуги. Хозяин квартиры указала, что в качестве будущих жильцов не будут рассматриваться те, у кого есть дети или домашние животные. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сдают квартиру за 119 тысяч рублей в месяц. Площадь недвижимости составляет 45 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...