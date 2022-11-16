В центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру. Первый месяц жизни в ней обойдется тюменцам в 119 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Сдается однокомнатная квартира площадью 45 квадратных метров. Расположена на улице Сакко. Цена — 70 тысяч рублей в месяц, комиссия 49 тысяч», — сообщается в объявлении.
В квартире, расположенной на седьмом этаже, выполнен современный ремонт. По словам продавца, внутри есть все необходимое для комфортной жизни. Хозяин квартиры запрещает проживание с детьми и животными. Отмечается, что стоимость коммунальных услуг включена в состав арендной платы.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сдается однушка площадью 65 квадратных метров. Будущим жильцам за первый месяц жизни в ней придется заплатить 104 тысячи рублей.
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