16 ноября 2022
15 ноября 2022

За аренду однушки тюменцам придется заплатить почти 120 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам
В квартире выполнен современный ремонт, также есть необходимая для комфортной жизни мебель Фото:

В центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру. Первый месяц жизни в ней обойдется тюменцам в 119 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Сдается однокомнатная квартира площадью 45 квадратных метров. Расположена на улице Сакко. Цена — 70 тысяч рублей в месяц, комиссия 49 тысяч», — сообщается в объявлении.

В квартире, расположенной на седьмом этаже, выполнен современный ремонт. По словам продавца, внутри есть все необходимое для комфортной жизни. Хозяин квартиры запрещает проживание с детьми и животными. Отмечается, что стоимость коммунальных услуг включена в состав арендной платы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сдается однушка площадью 65 квадратных метров. Будущим жильцам за первый месяц жизни в ней придется заплатить 104 тысячи рублей.

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В центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру. Первый месяц жизни в ней обойдется тюменцам в 119 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Сдается однокомнатная квартира площадью 45 квадратных метров. Расположена на улице Сакко. Цена — 70 тысяч рублей в месяц, комиссия 49 тысяч», — сообщается в объявлении. В квартире, расположенной на седьмом этаже, выполнен современный ремонт. По словам продавца, внутри есть все необходимое для комфортной жизни. Хозяин квартиры запрещает проживание с детьми и животными. Отмечается, что стоимость коммунальных услуг включена в состав арендной платы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сдается однушка площадью 65 квадратных метров. Будущим жильцам за первый месяц жизни в ней придется заплатить 104 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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