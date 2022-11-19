В Кургане озвучили сумму, которую потратят на улучшение жилищных условий горожан

На улучшение жилищных условий курганцев за 5 лет потратят более 10 млрд рублей

20 ноября 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

По программе развития жилстроительства в регионе в 2021 году потратили 1,9 млрд рублей, в 2019 — 1 млрд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В следующем году в рамках госпрограммы развития жилищного строительства в Курганской области потратят 1,8 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе также указано, какие объекты будут построены по госпрограмме в 2023 году. «Развитие транспортной инфраструктуры в центральной части Кургана, в том числе строительство автодороги ул. Б. Петрова (от Куйбышева до Карла Маркса), строительство автодороги от ЖК „Солнце парк“ до ул. Профсоюзная. Строительство автодороги по улице 7 микрорайон и Федота Елисеева к микрорайону №16 в Кургане. Строительство автодороги по улице Фарафонова (от ул. Мальцева до ул. 7 микрорайон с устройством системы водоотвода в реку Черная)», — написано в постановлении. Также в следующем году продолжат развивать инженерную и транспортную инфраструктуру в Заозерном. Общий объем финансирования по этой программе с 2019 по 2023 годы составит более 10 млрд рублей. Из них 3 млрд — это средства федерального бюджета, 7 млрд — областного и чуть более 1 млн рублей выделено из местных бюджетов. В этом году общий объем финансирования программы составит 2,8 млрд. Как указано в документе, за 5 лет деньги израсходуются на «улучшение жилищных условий в регионе»: обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, в том числе молодых семей. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области начали выдавать повышенную субсидию на строительство домов. Их предоставляют по областной программе развития ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства, которая входит в проект «Русская мечта».

В следующем году в рамках госпрограммы развития жилищного строительства в Курганской области потратят 1,8 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе также указано, какие объекты будут построены по госпрограмме в 2023 году. «Развитие транспортной инфраструктуры в центральной части Кургана, в том числе строительство автодороги ул. Б. Петрова (от Куйбышева до Карла Маркса), строительство автодороги от ЖК „Солнце парк“ до ул. Профсоюзная. Строительство автодороги по улице 7 микрорайон и Федота Елисеева к микрорайону №16 в Кургане. Строительство автодороги по улице Фарафонова (от ул. Мальцева до ул. 7 микрорайон с устройством системы водоотвода в реку Черная)», — написано в постановлении. Также в следующем году продолжат развивать инженерную и транспортную инфраструктуру в Заозерном. Общий объем финансирования по этой программе с 2019 по 2023 годы составит более 10 млрд рублей. Из них 3 млрд — это средства федерального бюджета, 7 млрд — областного и чуть более 1 млн рублей выделено из местных бюджетов. В этом году общий объем финансирования программы составит 2,8 млрд. Как указано в документе, за 5 лет деньги израсходуются на «улучшение жилищных условий в регионе»: обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, в том числе молодых семей. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области начали выдавать повышенную субсидию на строительство домов. Их предоставляют по областной программе развития ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства, которая входит в проект «Русская мечта».