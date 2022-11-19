В Кургане девушка лишилась 1,6 млн рублей из-за бесплатного обучения

Потерпевшая оформина кредит на 1,6 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мошенники предложили жительнице Кургана бесплатное обучение финансовой грамотности, и она лишилась 1,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«В полицию обратилась 26-летняя жительница Кургана. Ей на телефон позвонил незнакомый мужчина и предложил бесплатное обучение финансовой грамотности. Девушка согласилась, и в процессе обучения куратор убедила ее вложить деньги на платформу для инвестирования. Потерпевшая оформила в банке кредит в размере более 1,6 млн рублей и перевела их на счет мошенников», — сообщают в ведомстве.

Позже куратор сообщила потерпевшей, что инвестированные деньги «сгорели». Поняв, что стала жертвой мошенников, девушка обратилась в полицию. На данный момент по данному факту проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана перевела на счет мошенников 500 тысяч рублей. Позвонивший ей мужчина утверждал, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит.