На Украине заочно обвинили Дмитрия Патрушева в военных преступлениях

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На Украине заочно предъявили обвинения Дмитрию Патрушеву
На Украине заочно предъявили обвинения Дмитрию Патрушеву Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева в совершении военных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«СБУ и ОГП (офис Генеральной прокуратуры — прим. URA.RU) сообщили о заочном обвинении ... Патрушева», — заявили на Украине. Сообщение опубликовано в telegram-канале СБУ.

По данным ведомства, уголовное преследование связано с действиями Патрушева в период его руководства Министерством сельского хозяйства РФ с 2018 по 2024 годы. СБУ заявила, что обвинения касаются организации и реализации схемы по незаконному вывозу украинского зерна с территорий, вошедших в состав России. Обвинения выдвинуты по статье, предусматривающей ответственность за военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева в совершении военных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. «СБУ и ОГП (офис Генеральной прокуратуры — прим. URA.RU) сообщили о заочном обвинении ... Патрушева», — заявили на Украине. Сообщение опубликовано в telegram-канале СБУ. По данным ведомства, уголовное преследование связано с действиями Патрушева в период его руководства Министерством сельского хозяйства РФ с 2018 по 2024 годы. СБУ заявила, что обвинения касаются организации и реализации схемы по незаконному вывозу украинского зерна с территорий, вошедших в состав России. Обвинения выдвинуты по статье, предусматривающей ответственность за военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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