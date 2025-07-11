На Украине заочно обвинили Дмитрия Патрушева в военных преступлениях

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева в совершении военных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«СБУ и ОГП (офис Генеральной прокуратуры — прим. URA.RU) сообщили о заочном обвинении ... Патрушева», — заявили на Украине. Сообщение опубликовано в telegram-канале СБУ.
По данным ведомства, уголовное преследование связано с действиями Патрушева в период его руководства Министерством сельского хозяйства РФ с 2018 по 2024 годы. СБУ заявила, что обвинения касаются организации и реализации схемы по незаконному вывозу украинского зерна с территорий, вошедших в состав России. Обвинения выдвинуты по статье, предусматривающей ответственность за военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
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