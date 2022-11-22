22 ноября 2022

Курганец, получивший травмы в ДТП, умер в реанимации

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Виды города. Курган, каталка, приемный покой, скорая помощь, больница, реанимация, машина скорой помощи
34-летний курганец, пострадавший в аварии, скончался в больнице (архивное фото) Фото:

В Кургане пассажир автомобиля Toyota Camry, получивший травмы в ДТП, которое произошло на улице Панфилова, скончался в реанимации. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«Пассажир, который после аварии был госпитализирован, от полученных травм скончался в реанимации. Ремнями безопасности он и водитель Toyota Camry не были пристегнуты», — говорится в сообщении городской Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что водитель иномарки не учел дорожные и погодные условия, поэтому не справился с управлением.

Ранее URA.RU писало, что авария случилась 22 ноября в 10:50 на улице Панфилова. Мужчина не справился с управлением, автомобиль врезался в дерево. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

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В Кургане пассажир автомобиля Toyota Camry, получивший травмы в ДТП, которое произошло на улице Панфилова, скончался в реанимации. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «Пассажир, который после аварии был госпитализирован, от полученных травм скончался в реанимации. Ремнями безопасности он и водитель Toyota Camry не были пристегнуты», — говорится в сообщении городской Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что водитель иномарки не учел дорожные и погодные условия, поэтому не справился с управлением. Ранее URA.RU писало, что авария случилась 22 ноября в 10:50 на улице Панфилова. Мужчина не справился с управлением, автомобиль врезался в дерево. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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