Курганец, получивший травмы в ДТП, умер в реанимации

34-летний курганец, пострадавший в аварии, скончался в больнице (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пассажир автомобиля Toyota Camry, получивший травмы в ДТП, которое произошло на улице Панфилова, скончался в реанимации. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«Пассажир, который после аварии был госпитализирован, от полученных травм скончался в реанимации. Ремнями безопасности он и водитель Toyota Camry не были пристегнуты», — говорится в сообщении городской Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что водитель иномарки не учел дорожные и погодные условия, поэтому не справился с управлением.

Ранее URA.RU писало, что авария случилась 22 ноября в 10:50 на улице Панфилова. Мужчина не справился с управлением, автомобиль врезался в дерево. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.