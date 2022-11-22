Власти назвали время важного выступления Александра Моора

Губернатор Моор выступит с посланием к Тюменской облдуме 24 ноября

23 ноября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Александр Моор обратится к депутатам облдумы 24 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Послание губернатора Александра Моора к депутатам Тюменской областной думы, намеченное на 24 ноября, начнется в 11 часов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Моор выступит с посланием перед депутатами Тюменской областной думы 24 ноября. В ежегодном обращении к парламентариям и жителям региона губернатор проанализирует текущую ситуацию и обозначит приоритетные задачи дальнейшего социально-экономического развития региона. Начало в 11:00», — рассказали в инфоцентре. Трансляция обращения главы региона будет доступна на сайтах правительства области и регионального парламента. Кроме того, в прямом эфире посмотреть послание можно будет на личных страницах Моора в соцсетях. Ежегодное послание главы региона, традиционно, транслируется в прямом эфире. В своем выступлении в 2021 году Александр Моор затронул такие вопросы, как создание Центра цифровой трансформации, а также выделение региону инфраструктурного кредита на миллиарды рублей для строительства дорожных развязок.

Послание губернатора Александра Моора к депутатам Тюменской областной думы, намеченное на 24 ноября, начнется в 11 часов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Моор выступит с посланием перед депутатами Тюменской областной думы 24 ноября. В ежегодном обращении к парламентариям и жителям региона губернатор проанализирует текущую ситуацию и обозначит приоритетные задачи дальнейшего социально-экономического развития региона. Начало в 11:00», — рассказали в инфоцентре. Трансляция обращения главы региона будет доступна на сайтах правительства области и регионального парламента. Кроме того, в прямом эфире посмотреть послание можно будет на личных страницах Моора в соцсетях. Ежегодное послание главы региона, традиционно, транслируется в прямом эфире. В своем выступлении в 2021 году Александр Моор затронул такие вопросы, как создание Центра цифровой трансформации, а также выделение региону инфраструктурного кредита на миллиарды рублей для строительства дорожных развязок.