23 ноября 2022
22 ноября 2022

Курганцы жалуются, что подъезд к магазину и шиномонтажке перегородили бетонными блоками

© Служба новостей «URA.RU»
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Появление бетонных блоков на парковке у магазина курганцы обсуждают в соцсети Фото:

Курганцев возмутило появление в городе бетонных блоков, перегородивших подъезд к одному из магазинов и шиномонтажной мастерской. Поводом для обсуждения послужил пост об этом в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Парковку около магазина „Панфиловец“ на Увале перекрыли бетонными блоками. В магазине сказали, что это сделала администрация. Якобы, чтобы не тащили землю с парковки на асфальт. Сейчас ни к магазину нельзя подъехать, ни к шиномонтаже», — написал анонимный пользователь.

«Бред какой-то, тогда выезды из леса тоже все закройте с такой логикой», — поддержал автора Александр Александров. «Есть очень простое решение: вызвали манипулятор и убрали пару блоков», — шутит Костя Кунгурцев под постом.

Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию, с целью выяснения причин появления бетонного ограждения. На момент публикации ответ не был получен.

URA.RU писало ранее, что студенты Курганского государственного университета пожаловались, что не могут пройти в общежитие на по Face ID. А пенсионеры Курганской области заявили, что в нескольких фельдшерско-акушерских пунктах отсутствуют нужные специалисты.

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Курганцев возмутило появление в городе бетонных блоков, перегородивших подъезд к одному из магазинов и шиномонтажной мастерской. Поводом для обсуждения послужил пост об этом в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Парковку около магазина „Панфиловец“ на Увале перекрыли бетонными блоками. В магазине сказали, что это сделала администрация. Якобы, чтобы не тащили землю с парковки на асфальт. Сейчас ни к магазину нельзя подъехать, ни к шиномонтаже», — написал анонимный пользователь. «Бред какой-то, тогда выезды из леса тоже все закройте с такой логикой», — поддержал автора Александр Александров. «Есть очень простое решение: вызвали манипулятор и убрали пару блоков», — шутит Костя Кунгурцев под постом. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию, с целью выяснения причин появления бетонного ограждения. На момент публикации ответ не был получен. URA.RU писало ранее, что студенты Курганского государственного университета пожаловались, что не могут пройти в общежитие на по Face ID. А пенсионеры Курганской области заявили, что в нескольких фельдшерско-акушерских пунктах отсутствуют нужные специалисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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