Курганские студенты пожаловались, что не могут пройти в общежитие по Face ID

Студенты Курганского государственного университета пожаловались на то, что не могут пройти в общежитие на улице Томина, 100 по Face ID. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали студенты, проживающие в общежитие.
«Не работает, комендант вчера говорила. Face ID установлен, думаю даже работает, включен, но не введен в работу. Экран горит, что-то написано, но не распознает никого, кроме коменданта», — рассказали URA.RU студенты.
В пресс-службе КГУ рассказали, что система пропуска по Face ID работает и пропускает тех студентов, который есть в базе. Остальные могут проходить в общежитие по картам. По словам пресс-службы, вахтер продолжит свою работу на посту охраны, независимо от наличия электронных пропусков. В КГУ Face ID считают вспомогательной системой.
Ранее URA.RU писало, что Курганский государственный университет (КГУ) планирует установить в общежитиях вуза систему пропуска по Face ID. В целях безопасности на входе в вуз и общежития также установлены специальные турникеты. Вход и выход из зданий для студентов и сотрудников университета осуществляется по индивидуальным картам.
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