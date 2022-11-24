Житель ЯНАО выступил на шоу «Поле Чудес»

25 ноября 2022 в 07:16 Размер текста - 17 +

Андрей Зайцев подарил Леониду Якубовичу ямальские сувениры Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Харпа (ЯНАО) Андрей Зайцев снялся в телепередаче «Поле чудес». Шоу выходит на «Первом канале». Выпуск покажут в эфире 25 ноября. Ямалец побывал на шоу вместе с женой Ириной, они спели песню, сообщает «МК Ямал». «Студия телеигры именно такая, какой мы ее видим по телевизору. Много света, знаменитый барабан и, конечно же, сам Леонид Аркадьевич», — поделилась супруга участника. Мужчина подарил Леониду Якубовичу ямальские сувениры. Зайцев выиграл пылесос, набор инструментов и пароварку, а участвовать в суперигре отказался. Ранее сообщалось, что глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских подарил телеведущему Леониду Якубовичу статую мамонта. Подарок политик передал через жительницу поселка Приозерный Фанию Замесину, принявшую участие в выпуске игры «Поле чудес».

Житель Харпа (ЯНАО) Андрей Зайцев снялся в телепередаче «Поле чудес». Шоу выходит на «Первом канале». Выпуск покажут в эфире 25 ноября. Ямалец побывал на шоу вместе с женой Ириной, они спели песню, сообщает «МК Ямал». «Студия телеигры именно такая, какой мы ее видим по телевизору. Много света, знаменитый барабан и, конечно же, сам Леонид Аркадьевич», — поделилась супруга участника. Мужчина подарил Леониду Якубовичу ямальские сувениры. Зайцев выиграл пылесос, набор инструментов и пароварку, а участвовать в суперигре отказался. Ранее сообщалось, что глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских подарил телеведущему Леониду Якубовичу статую мамонта. Подарок политик передал через жительницу поселка Приозерный Фанию Замесину, принявшую участие в выпуске игры «Поле чудес».