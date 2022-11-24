24 ноября 2022

Моор раскрыл основную задачу тюменских мобилизованных

Губернатор Моор: главная цель тюменских мобилизованных — уничтожение нацизма у границ РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, моор александр
Александр Моор выступил с напутственным словом при отправке мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Александр Моор назвал ключевую задачу для тюменских мобилизованных: уничтожение нацизма у границ страны. Об этом тюменский глава рассказал в своем напутственном слове во время отправки мобилизованных в зону СВО.

«Вам предстоит выполнить важнейшую задачу: покончить с нацизмом у границ России, остановить гибель мирных жителей. Правительство области и наш оперативный региональный штаб будет всегда находиться на связи с командирами подразделений», — заявил губернатор.

Александр Моор также пообещал продолжать поставку снаряжения для мобилизованных бойцов. «Мы продолжим приобретать и доставлять вам необходимое дополнительное снаряжение», — объявил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменским мобилизованным дали деньги в долг, чтобы они вернулись домой. По замыслу организаторов акции считается, что если человек берет деньги в долг, то он обязательно должен вернуться, чтобы отдать его обратно.

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Губернатор Александр Моор назвал ключевую задачу для тюменских мобилизованных: уничтожение нацизма у границ страны. Об этом тюменский глава рассказал в своем напутственном слове во время отправки мобилизованных в зону СВО. «Вам предстоит выполнить важнейшую задачу: покончить с нацизмом у границ России, остановить гибель мирных жителей. Правительство области и наш оперативный региональный штаб будет всегда находиться на связи с командирами подразделений», — заявил губернатор. Александр Моор также пообещал продолжать поставку снаряжения для мобилизованных бойцов. «Мы продолжим приобретать и доставлять вам необходимое дополнительное снаряжение», — объявил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским мобилизованным дали деньги в долг, чтобы они вернулись домой. По замыслу организаторов акции считается, что если человек берет деньги в долг, то он обязательно должен вернуться, чтобы отдать его обратно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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