Моор раскрыл основную задачу тюменских мобилизованных

Губернатор Александр Моор назвал ключевую задачу для тюменских мобилизованных: уничтожение нацизма у границ страны. Об этом тюменский глава рассказал в своем напутственном слове во время отправки мобилизованных в зону СВО.
«Вам предстоит выполнить важнейшую задачу: покончить с нацизмом у границ России, остановить гибель мирных жителей. Правительство области и наш оперативный региональный штаб будет всегда находиться на связи с командирами подразделений», — заявил губернатор.
Александр Моор также пообещал продолжать поставку снаряжения для мобилизованных бойцов. «Мы продолжим приобретать и доставлять вам необходимое дополнительное снаряжение», — объявил глава региона.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменским мобилизованным дали деньги в долг, чтобы они вернулись домой. По замыслу организаторов акции считается, что если человек берет деньги в долг, то он обязательно должен вернуться, чтобы отдать его обратно.
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