Моор раскрыл основную задачу тюменских мобилизованных

Губернатор Моор: главная цель тюменских мобилизованных — уничтожение нацизма у границ РФ

25 ноября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Александр Моор выступил с напутственным словом при отправке мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Александр Моор назвал ключевую задачу для тюменских мобилизованных: уничтожение нацизма у границ страны. Об этом тюменский глава рассказал в своем напутственном слове во время отправки мобилизованных в зону СВО. «Вам предстоит выполнить важнейшую задачу: покончить с нацизмом у границ России, остановить гибель мирных жителей. Правительство области и наш оперативный региональный штаб будет всегда находиться на связи с командирами подразделений», — заявил губернатор. Александр Моор также пообещал продолжать поставку снаряжения для мобилизованных бойцов. «Мы продолжим приобретать и доставлять вам необходимое дополнительное снаряжение», — объявил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским мобилизованным дали деньги в долг, чтобы они вернулись домой. По замыслу организаторов акции считается, что если человек берет деньги в долг, то он обязательно должен вернуться, чтобы отдать его обратно.

Губернатор Александр Моор назвал ключевую задачу для тюменских мобилизованных: уничтожение нацизма у границ страны. Об этом тюменский глава рассказал в своем напутственном слове во время отправки мобилизованных в зону СВО. «Вам предстоит выполнить важнейшую задачу: покончить с нацизмом у границ России, остановить гибель мирных жителей. Правительство области и наш оперативный региональный штаб будет всегда находиться на связи с командирами подразделений», — заявил губернатор. Александр Моор также пообещал продолжать поставку снаряжения для мобилизованных бойцов. «Мы продолжим приобретать и доставлять вам необходимое дополнительное снаряжение», — объявил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским мобилизованным дали деньги в долг, чтобы они вернулись домой. По замыслу организаторов акции считается, что если человек берет деньги в долг, то он обязательно должен вернуться, чтобы отдать его обратно.