24 ноября 2022

Эшелон с военными из Тюмени отправился на юг России. Фоторепортаж

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Отправка мобилизованных. Тюмень
Мобилизованные тюменцы отправились к новому месту несения службы Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные жители Тюменской области завершили боевое слаживание на базе ТВВИКУ и 25 ноября выехали к новому месту несения службы. Эшелон с бойцами провожали родные и близкие военнослужащих, а также официальные лица. В том числе, губернатор региона Александр Моор. В своем напутственном слове он напомнил военным, что перед ними стоит важная задача: уничтожение нацизма у границ России. Подробнее о том, как тюменцев провожали к новому месте несения службы расскажет фотоподборка URA.RU.

Отправка мобилизованных. Тюмень
Эшелон с мобилизованными бойцами пришел на тюменский ЖД-вокзал по расписанию: ровно в 16:00…
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
… на перроне военных уже ждали родные и близкие
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем напутственном слове отметил важность задач, которые стоят перед мобилизованными
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Официальная часть церемонии заняла несколько минут…
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
… сразу после ее завершения военные смогли обнять родных и близких, которые пришли на вокзал
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
По регламенту на общение с родными у военных было 50 минут
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Тюменцы много фотографировались
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Некоторые пришли на тюменский ЖД-вокзал целыми семьями
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Военные держались в боевом настроении…
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
…, а их близкие часто не могли сдержать эмоций
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Бойцы возвращаются в эшелон. Впереди у них — дальняя дорога
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
…, а за спиной — люди, которые будут ждать их дома. С победой
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Мобилизованные жители Тюменской области завершили боевое слаживание на базе ТВВИКУ и 25 ноября выехали к новому месту несения службы. Эшелон с бойцами провожали родные и близкие военнослужащих, а также официальные лица. В том числе, губернатор региона Александр Моор. В своем напутственном слове он напомнил военным, что перед ними стоит важная задача: уничтожение нацизма у границ России. Подробнее о том, как тюменцев провожали к новому месте несения службы расскажет фотоподборка URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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