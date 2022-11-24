Мобилизованные тюменцы отправились к новому месту несения службы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные жители Тюменской области завершили боевое слаживание на базе ТВВИКУ и 25 ноября выехали к новому месту несения службы. Эшелон с бойцами провожали родные и близкие военнослужащих, а также официальные лица. В том числе, губернатор региона Александр Моор. В своем напутственном слове он напомнил военным, что перед ними стоит важная задача: уничтожение нацизма у границ России. Подробнее о том, как тюменцев провожали к новому месте несения службы расскажет фотоподборка URA.RU.

Эшелон с мобилизованными бойцами пришел на тюменский ЖД-вокзал по расписанию: ровно в 16:00… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… на перроне военных уже ждали родные и близкие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем напутственном слове отметил важность задач, которые стоят перед мобилизованными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Официальная часть церемонии заняла несколько минут… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… сразу после ее завершения военные смогли обнять родных и близких, которые пришли на вокзал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По регламенту на общение с родными у военных было 50 минут Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы много фотографировались Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Некоторые пришли на тюменский ЖД-вокзал целыми семьями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Военные держались в боевом настроении… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…, а их близкие часто не могли сдержать эмоций Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бойцы возвращаются в эшелон. Впереди у них — дальняя дорога Фото: Денис Моргунов © URA.RU