Мобилизованные тюменцы отправились к новому месту несения службы
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные жители Тюменской области завершили боевое слаживание на базе ТВВИКУ и 25 ноября выехали к новому месту несения службы. Эшелон с бойцами провожали родные и близкие военнослужащих, а также официальные лица. В том числе, губернатор региона Александр Моор. В своем напутственном слове он напомнил военным, что перед ними стоит важная задача: уничтожение нацизма у границ России. Подробнее о том, как тюменцев провожали к новому месте несения службы расскажет фотоподборка URA.RU.
Эшелон с мобилизованными бойцами пришел на тюменский ЖД-вокзал по расписанию: ровно в 16:00…
… на перроне военных уже ждали родные и близкие
Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем напутственном слове отметил важность задач, которые стоят перед мобилизованными
Официальная часть церемонии заняла несколько минут…
… сразу после ее завершения военные смогли обнять родных и близких, которые пришли на вокзал
По регламенту на общение с родными у военных было 50 минут
Тюменцы много фотографировались
Некоторые пришли на тюменский ЖД-вокзал целыми семьями
Военные держались в боевом настроении…
…, а их близкие часто не могли сдержать эмоций
Бойцы возвращаются в эшелон. Впереди у них — дальняя дорога
…, а за спиной — люди, которые будут ждать их дома. С победой
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