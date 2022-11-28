На Ямале выбрали лучших заместителей директоров школ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В ЯНАО впервые прошел конкурс среди заместителей директоров школ. Победителей назвал окружной департамент образования в своем telegram-канале.

«Впервые на Ямале определены лучшие заместители директоров школ. По итогам регионального конкурса победителями стали: Артем Шипилов, Валентина Малышева, Альберт Исмагилов», — сообщает пресс-служба департамента образования.

Шипилов занимает должность завуча по учебно-воспитательной работе в Надымской школе №9, Малышева работает завучем по учебно-воспитательной работе в школе № 2 Салехарда, а Исмагилов занимает должность замдиректора по информатизации в Лицее Губкинского. Призерами конкурса стали Светлана Баранникова из Тазовского и Наталья Кузьмина из школы №6 Надыма. Все они будут включены в Ассоциацию руководителей школ региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в школе Надыма открыта вакансия преподавателя биологии с зарплатой менее 40 тыс. рублей. Почти такую же ставку в Харпе готовы предоставить уборщику территории.