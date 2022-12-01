Роспотребнадзор забил тревогу из-за новой вспышки Эболы в Уганде

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям усилить контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде

02 декабря 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям усилить санитарный контроль из-за вспышки лихорадки Эбола Алексей Гайнов © URA.RU Из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде Роспотребнадзор рекомендовал перевозчикам усилить санитарный контроль в самолетах. Авиакомпании получили инструкции ведомства. «Были даны указания по обеспечению усиленного контроля в отношении стыковочных рейсов, на которых могут прибыть граждане, посетившие Уганду», — рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. Прямого сообщения между РФ и Угандой нет, попадание лихорадки возможно на рейсах, стыкующихся в Стамбуле и Дубае. При обнаружении на борту судна пассажира с подозрением на лиходарку необходима его изоляция. Также требуется ограничить передвижение людей по салону. Вспышка Эболы в Уганде произошла в сентябре. В стране введен карантин. В Роспотребнадзоре называют ситуацию «напряженной». Ранее сообщалось о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Она передается от диких животных и затем распространяется среди людей. В африканских странах периодически происходят вспышки лихорадки. Летальность Эболы составляет 50%.

Из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде Роспотребнадзор рекомендовал перевозчикам усилить санитарный контроль в самолетах. Авиакомпании получили инструкции ведомства. «Были даны указания по обеспечению усиленного контроля в отношении стыковочных рейсов, на которых могут прибыть граждане, посетившие Уганду», — рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. Прямого сообщения между РФ и Угандой нет, попадание лихорадки возможно на рейсах, стыкующихся в Стамбуле и Дубае. При обнаружении на борту судна пассажира с подозрением на лиходарку необходима его изоляция. Также требуется ограничить передвижение людей по салону. Вспышка Эболы в Уганде произошла в сентябре. В стране введен карантин. В Роспотребнадзоре называют ситуацию «напряженной». Ранее сообщалось о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Она передается от диких животных и затем распространяется среди людей. В африканских странах периодически происходят вспышки лихорадки. Летальность Эболы составляет 50%.