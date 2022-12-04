Депутатам ЯНАО запретили на заседании высказываться не по теме

Депутатам рекомендовали уважительно обращаться к коллегам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО утвердили правила этики депутата окружного законодательного собрания. В постановлении, опубликованном на сайте официального интернет-портала правовой информации, сообщается, что депутатам запретили выступления не по повестке дня и не по существу.

«Не допускаются выступления без предоставления слова председательствующим, выступления не по повестке дня и не по существу вопроса повестки дня. Выкрики, прерывание выступающих, индивидуальные и коллективные действия по прекращению заседания, кроме случаев принятия соответствующего решения голосованием», — говорится в постановлении.

Там также указано, что депутаты при обращении ко всем участникам заседания обязаны обращаться через общепринятую форму «уважаемый депутат», «уважаемый Председатель». В случае обращения по имени и фамилии необходимо добавить «уважаемый».

По информации источников, такие правила были приняты из-за оппозиционных депутатов заксобрания Елены Кукушкиной и Максима Лазарева. «Остальным депутатом не сильно хотелось выслушивать альтернативную точку зрения», — рассказали инсайдеры.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты заксобрания ЯНАО в 2023 году могут остаться без премий. Заседание, на котором планируется принять законопроект, состоится 15 декабря.