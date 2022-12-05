Депутаты поддержали сокращение числа нотариусов в Тобольске

В Тобольске и Тобольском районе будет семь нотариусов вместо восьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы поддержали сокращение числа нотариусов в Тобольске и Тобольском районе с восьми до семи. Решение было принято 6 декабря на заседании думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Ставка нотариуса, которую предлагается упразднить, является вакантной с лета 2022 года», — пояснила и. о. начальника управления юстиции РФ по Тюменской области Оксана Сысоева, отметив, что сокращение не повлияет на доступность нотариальных услуг для населения. Кроме того, число нотариусов в Тобольске и районе превышает установленные нормативы, которые рассчитываются исходя из числа жителей.

Против упразднения ставки выступил депутат Иван Вершинин, заметив, что предложенный законопроект не отражает мнения тоболяков. «Может быть, мы сначала проведем опрос населения по этому поводу, а уже потом будем сокращать число нотариусов? Кроме того, мы видим, что население Тобольска постоянно растет», — заметил парламентарий.

В итоге изменения в региональный закон о нотариате были приняты большинством голосов при двух воздержавшихся. Окончательно новое число тобольских нотариусов будет утверждено на общем заседании Тюменской облдумы.