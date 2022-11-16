16 ноября 2022

В Тобольске планируется сократить число нотариусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва, разное. Москва, нотариус
Число нотариусов в Тобольске и Тобольском районе планируется сократить до семи Фото:

Число нотариусов в Тобольске и Тобольском районе планируется сократить с восьми до семи. Соответствующий законопроект внесен региональным управлением Минюста РФ в Тюменскую областную думу. Поводом для изменения стало превышение количества нотариусов установленного норматива.

Согласно приказу Минюста, один нотариус в городских округах должен приходиться на 20-25 тысяч населения. «Согласно официальным сведениям, численность населения на территории Тобольска и Тобольского района на начало 2022 года составляет 121 253 человека, на начало 2021 года — 122 157 человек, соответственно количество должностей нотариусов (из расчета один нотариус на 20000 человек) должно составлять шесть человек», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В управлении Минюста подчеркивают, что восемь существующих нотариусов в Тобольске и районе противоречит нормативу. «Предлагаем уменьшить количество должностей нотариусов в Тобольске и Тобольском районе до семи единиц», — отмечают юристы.

Законопроект внесен в комитет по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы. Документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.

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Число нотариусов в Тобольске и Тобольском районе планируется сократить с восьми до семи. Соответствующий законопроект внесен региональным управлением Минюста РФ в Тюменскую областную думу. Поводом для изменения стало превышение количества нотариусов установленного норматива. Согласно приказу Минюста, один нотариус в городских округах должен приходиться на 20-25 тысяч населения. «Согласно официальным сведениям, численность населения на территории Тобольска и Тобольского района на начало 2022 года составляет 121 253 человека, на начало 2021 года — 122 157 человек, соответственно количество должностей нотариусов (из расчета один нотариус на 20000 человек) должно составлять шесть человек», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В управлении Минюста подчеркивают, что восемь существующих нотариусов в Тобольске и районе противоречит нормативу. «Предлагаем уменьшить количество должностей нотариусов в Тобольске и Тобольском районе до семи единиц», — отмечают юристы. Законопроект внесен в комитет по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы. Документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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