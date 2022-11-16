В Тобольске планируется сократить число нотариусов

17 ноября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Число нотариусов в Тобольске и Тобольском районе планируется сократить до семи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Число нотариусов в Тобольске и Тобольском районе планируется сократить с восьми до семи. Соответствующий законопроект внесен региональным управлением Минюста РФ в Тюменскую областную думу. Поводом для изменения стало превышение количества нотариусов установленного норматива. Согласно приказу Минюста, один нотариус в городских округах должен приходиться на 20-25 тысяч населения. «Согласно официальным сведениям, численность населения на территории Тобольска и Тобольского района на начало 2022 года составляет 121 253 человека, на начало 2021 года — 122 157 человек, соответственно количество должностей нотариусов (из расчета один нотариус на 20000 человек) должно составлять шесть человек», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В управлении Минюста подчеркивают, что восемь существующих нотариусов в Тобольске и районе противоречит нормативу. «Предлагаем уменьшить количество должностей нотариусов в Тобольске и Тобольском районе до семи единиц», — отмечают юристы. Законопроект внесен в комитет по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы. Документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.

Число нотариусов в Тобольске и Тобольском районе планируется сократить с восьми до семи. Соответствующий законопроект внесен региональным управлением Минюста РФ в Тюменскую областную думу. Поводом для изменения стало превышение количества нотариусов установленного норматива. Согласно приказу Минюста, один нотариус в городских округах должен приходиться на 20-25 тысяч населения. «Согласно официальным сведениям, численность населения на территории Тобольска и Тобольского района на начало 2022 года составляет 121 253 человека, на начало 2021 года — 122 157 человек, соответственно количество должностей нотариусов (из расчета один нотариус на 20000 человек) должно составлять шесть человек», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В управлении Минюста подчеркивают, что восемь существующих нотариусов в Тобольске и районе противоречит нормативу. «Предлагаем уменьшить количество должностей нотариусов в Тобольске и Тобольском районе до семи единиц», — отмечают юристы. Законопроект внесен в комитет по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы. Документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.