В Новом Уренгое школьникам рекомендовали оставаться дома

В Новом Уренгое столбик термометра опустился до -28 градусов
Из-за неблагоприятных погодных условий школьникам Нового Уренгоя не рекомендуют находиться на улице. Об этом предупреждает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).
«В Новом Уренгое t -28°С, ветер северный 7-10 м/с. В связи с погодными условиями нахождение детей с 1 по 5 класс на улице не рекомендуется», — сообщает telegram-канал «Импульс Севера», со ссылкой на данные ЕДДС.
Ранее URA.RU рассказало, что в школах Ноябрьска 25 ноября были отменены занятия для учащихся 1-9 классов. Температура воздуха в городе достигла отметки -40 градусов.
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