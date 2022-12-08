Тюменцев превращают в мошенников, предлагая работу мечты

Тюменцев убеждают стать мошенниками на собеседованиях при устройстве на работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские телеграмм-каналы и группы «ВКонтакте» наполнились нестандартными высокооплачиваемыми вакансиями, однако все они оказываются мошенническими. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, чуть не попавшиеся на уловку.

«С конца ноября просто какой-то бум. Предлагают то [вакансию] помощника блогера за 70 тыс. рублей в месяц, то копирайтера за 90 тыс. рублей, то менеджера, отвечающего на сообщения в соцсетях за баснословные деньги. Люди ведутся, звонят, им назначают собеседование, на котором оказывается, что работа совсем не та, какая предлагалась в объявлении. Предложат либо мошеннические обзвоны, либо вообще раскладывать наркотики. Кто-то, конечно, уходит. А у кого-то отказаться не получается», — сообщил URA.RU попавшийся на уловку тюменец на условиях анонимности.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области прокомментировали ситуацию. «В том, что человеку предложили одну работу, а при встрече изменили условия, состава преступления нет. Однако если гражданин считает, что стал потерпевшим, или стал очевидцем правонарушения, или ему предложили стать соучастником, ему следует незамедлительно обратиться в УМВД», — сообщил URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени промышляют мошенники-соцработники. Преступники приходят к пенсионерам домой под видом сотрудников соцслужб.