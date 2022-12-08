В тюменских аптеках начались перебои с поставками лекарств

В аптеках Тюменской области начались перебои с поставками противовирусных препаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аптеках Тюменской области начались перебои с поставками противовирусных препаратов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к фармацевтической сфере. По его словам, в частности, наблюдается нехватка противовирусного средства «Флогардин».

«Раньше „Флогардин“ можно было купить в каждой второй аптеке. Сейчас, чтобы его приобрести, придется побегать. Лекарство есть далеко не в каждой тюменской аптеке. Также наблюдаются проблемы с поставками ряда других противовирусных препаратов», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что лекарства могли исчезнуть с аптечных полок Тюмени из-за повышенного спроса, связанного с ростом заболеваемости ОРВИ. «Сейчас в целом наблюдается высокий спрос на противовирусные препараты. А „Флогардин“ — довольно популярная позиция. При этом, его аналоги, например, тот же „Лавомакс“, в аптечных сетях есть», — рассказал инсайдер URA.RU.

В адрес Росздравнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в аптеках региона заканчиваются антибактериальные препараты и лекарства от кашля.