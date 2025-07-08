Тюменец перелез через забор военкомата, чтобы не служить в армии

Сбежавший на пункте призыва не появился до конца призывной кампании
Житель тюменской области сбежал из регионального военкомата, чтобы избежать службы в армии России. Мужчина перелез через забор, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы области.
«Не желая проходить службу в армии, мужчина перебрался через забор. После этого на сборный пункт не являлся до окончания срока призыва», — говорится в сообщении.
Самовольщика поймали, в суде он признал свою вину. Ему придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
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