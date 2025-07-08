08 июля 2025

Тюменец перелез через забор военкомата, чтобы не служить в армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбежавший на пункте призыва не появился до конца призывной кампании
Сбежавший на пункте призыва не появился до конца призывной кампании Фото:

Житель тюменской области сбежал из регионального военкомата, чтобы избежать службы в армии России. Мужчина перелез через забор, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы области.

«Не желая проходить службу в армии, мужчина перебрался через забор. После этого на сборный пункт не являлся до окончания срока призыва», — говорится в сообщении.

Самовольщика поймали, в суде он признал свою вину. Ему придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель тюменской области сбежал из регионального военкомата, чтобы избежать службы в армии России. Мужчина перелез через забор, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы области. «Не желая проходить службу в армии, мужчина перебрался через забор. После этого на сборный пункт не являлся до окончания срока призыва», — говорится в сообщении. Самовольщика поймали, в суде он признал свою вину. Ему придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...