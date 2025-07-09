Тюменская «Зарека» останется без светофоров

В Тюмени 10 июля проведут масштабное отключение светофоров для ремонта сетей
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Светофоры выключат для проведения работ на электросетях
Светофоры выключат для проведения работ на электросетях Фото:

Тюменская «зарека» частично останется без светофоров 10 июля. Об этом в сообществе «ВКонтакте» сообщает «Тюменьгортранс»

«В Тюмени 10 июля с 09:00 до 17:00 на трех крупных перекрестках возможны отключения светофоров из-за плановых работ на электросетях. Рекомендуем быть внимательными в местах отключения», — говорится в сообщении.

Известно, что светофоры могут отключить на пересечении улиц Щербакова с Менжинского, Коммунальников и Тимуровцев. Всю информацию можно выяснить на сайте ведомства.

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Тюменская «зарека» частично останется без светофоров 10 июля. Об этом в сообществе «ВКонтакте» сообщает «Тюменьгортранс» «В Тюмени 10 июля с 09:00 до 17:00 на трех крупных перекрестках возможны отключения светофоров из-за плановых работ на электросетях. Рекомендуем быть внимательными в местах отключения», — говорится в сообщении. Известно, что светофоры могут отключить на пересечении улиц Щербакова с Менжинского, Коммунальников и Тимуровцев. Всю информацию можно выяснить на сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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