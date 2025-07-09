Тюменская «Зарека» останется без светофоров

Светофоры выключат для проведения работ на электросетях
Тюменская «зарека» частично останется без светофоров 10 июля. Об этом в сообществе «ВКонтакте» сообщает «Тюменьгортранс»
«В Тюмени 10 июля с 09:00 до 17:00 на трех крупных перекрестках возможны отключения светофоров из-за плановых работ на электросетях. Рекомендуем быть внимательными в местах отключения», — говорится в сообщении.
Известно, что светофоры могут отключить на пересечении улиц Щербакова с Менжинского, Коммунальников и Тимуровцев. Всю информацию можно выяснить на сайте ведомства.
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