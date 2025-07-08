08 июля 2025

Под Тюменью погиб мотоциклист. Фото

В Тюменской области устанавливают причины гибели мотоциклиста на трассе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменское управление ГАИ выясняет все обстоятельства трагедии
Тюменское управление ГАИ выясняет все обстоятельства трагедии Фото:

В Голышмановском округе Тюменской области погиб мотоциклист. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

"Мотоцикл съехал в кювет и перевернулся на трассе из Ламенки в Малиновку. В результате водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Водителю было 52 года, у него не было прав управления мотоциклом. Кроме того, по данным ГАИ, он не был защищен шлемом и другой экипировкой. Тело обнаружил местный житель. Обстоятельства трагедии выясняются.

Последствия смертельного ДТП
Последствия смертельного ДТП
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Голышмановском округе Тюменской области погиб мотоциклист. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. "Мотоцикл съехал в кювет и перевернулся на трассе из Ламенки в Малиновку. В результате водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении. Водителю было 52 года, у него не было прав управления мотоциклом. Кроме того, по данным ГАИ, он не был защищен шлемом и другой экипировкой. Тело обнаружил местный житель. Обстоятельства трагедии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...