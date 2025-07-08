Тюменское управление ГАИ выясняет все обстоятельства трагедии
В Голышмановском округе Тюменской области погиб мотоциклист. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
"Мотоцикл съехал в кювет и перевернулся на трассе из Ламенки в Малиновку. В результате водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Водителю было 52 года, у него не было прав управления мотоциклом. Кроме того, по данным ГАИ, он не был защищен шлемом и другой экипировкой. Тело обнаружил местный житель. Обстоятельства трагедии выясняются.
Последствия смертельного ДТП
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