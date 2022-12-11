На севере Тюменской области возник острый дефицит полицейских

На дорогах Уватского района не хватает десятка инспекторов ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу 10 вакансий на должности инспекторов ДПС открыты в Уватском районе Тюменской области. Информация представлена в базе вакансий портала «Работа в России». Одной из причин недокомплекта кадров источник URA.RU назвал недостаточный уровень заработной платы силовиков.

«Вакансия инспектора дорожно-патрульной службы в отдел МВД России по Уватскому району. Требуется 10 человек. Заработная плата — до 55 тысяч рублей», — говорится в объявлении на федеральном портале «Работа в России».

Помимо инспекторов ДПС, в отдел требуется и следователь. Ему предлагают зарплату от 50 до 60 тысяч рублей.

Как пояснил источник URA.RU в силовых структурах, дефицит кадров именно в Уватском районе сложился неспроста. Виной всему — сложные условия работы, за которые предлагают слишком низкую, по мнению соискателей, оплату.

«Уватский район — не то место, где мечтают работать полицейские. Да, зарплаты там чуть выше из-за „северных“ надбавок, но и условия не ахти. Во-первых, ощутимо холоднее. Во-вторых, даже такая повышенная зарплата для Тюменской области — не предел мечтаний. А ее еще попробуй получи: максимум платят тем, у кого звания и выслуга. Если приходит новичок, то он может рассчитывать тысяч на 35 в месяц», — пояснил инсайдер.

URA.RU направило запрос о причинах недокомплекта кадров в управление МВД РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.