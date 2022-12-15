Жильцам общежития приходится самим откачивать воду из подвала (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители общежития, расположенного в центре Кургана, жалуются, что у них несколько месяцев топит подвал, где находится душевая. О проблеме сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган».

«В общежитии на ул. Гоголя,103 аварийная ситуация на протяжении нескольких месяцев. В так называемом „подвале“ находится общественный душ, который на протяжении нескольких месяцев затапливает, и стоит жуткая вонь. Жильцам негде мыться, а самое главное, что в подвале находятся электрощитки, которые тоже в аварийном состоянии», — указано в посте, размещенном в группе.

По словам автора поста, жильцам самим приходится откачивать воду, но спустя несколько дней подвал вновь топит. Он добавил, что жильцы обращались в администрацию, но их проигнорировали. В комментариям под постом на обращение ответили представители мэрии. «Направили обращение в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. Проинформируем дополнительно в ближайшее время», — написали представители власти.

Ранее в Кургане горячей водой затопило подвал в доме, расположенном по адресу Станционная, 31. Выяснилось, что проблема возникла из-за открытых заглушек на системе отопления в подвале. Их открыло неустановленное лицо.