В ЯНАО для открытия турецкого кафе пригласили шеф-повара из Анталии

В Салехарде готовится к открытию кафе с турецкой кухней — для этого в столицу приехал анталийский бренд-шеф. Об этом сообщается на официальной странице администрации города во «ВКонтакте».
«Салехардский предприниматель готовится открыть настоящее турецкое кафе на Полярном круге. В меню всего три главных „фишки“ турецкой кухни: денер, пита и пицца. Разработкой рецептуры уже занимается бренд-шеф из анталийского пятизвездочного отеля Хасан Акбал», — говорится в сообщении.
Также в сообщении указано, что турецкий повар уже протестировал дровяную печь. По его словам, пиццу и питу не отличишь от приготовленных в Турции.
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