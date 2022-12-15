В ЯНАО для открытия турецкого кафе пригласили шеф-повара из Анталии

16 декабря 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

В Салехарде откроют турецкое кафе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде готовится к открытию кафе с турецкой кухней — для этого в столицу приехал анталийский бренд-шеф. Об этом сообщается на официальной странице администрации города во «ВКонтакте». «Салехардский предприниматель готовится открыть настоящее турецкое кафе на Полярном круге. В меню всего три главных „фишки“ турецкой кухни: денер, пита и пицца. Разработкой рецептуры уже занимается бренд-шеф из анталийского пятизвездочного отеля Хасан Акбал», — говорится в сообщении. Также в сообщении указано, что турецкий повар уже протестировал дровяную печь. По его словам, пиццу и питу не отличишь от приготовленных в Турции. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое продается бургерная. Причина продажи — дефицит квалифицированных маркетологов.

В Салехарде готовится к открытию кафе с турецкой кухней — для этого в столицу приехал анталийский бренд-шеф. Об этом сообщается на официальной странице администрации города во «ВКонтакте». «Салехардский предприниматель готовится открыть настоящее турецкое кафе на Полярном круге. В меню всего три главных „фишки“ турецкой кухни: денер, пита и пицца. Разработкой рецептуры уже занимается бренд-шеф из анталийского пятизвездочного отеля Хасан Акбал», — говорится в сообщении. Также в сообщении указано, что турецкий повар уже протестировал дровяную печь. По его словам, пиццу и питу не отличишь от приготовленных в Турции. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое продается бургерная. Причина продажи — дефицит квалифицированных маркетологов.