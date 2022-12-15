15 декабря 2022

В ЯНАО для открытия турецкого кафе пригласили шеф-повара из Анталии

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Ресторан
В Салехарде откроют турецкое кафе Фото:

В Салехарде готовится к открытию кафе с турецкой кухней — для этого в столицу приехал анталийский бренд-шеф. Об этом сообщается на официальной странице администрации города во «ВКонтакте».

«Салехардский предприниматель готовится открыть настоящее турецкое кафе на Полярном круге. В меню всего три главных „фишки“ турецкой кухни: денер, пита и пицца. Разработкой рецептуры уже занимается бренд-шеф из анталийского пятизвездочного отеля Хасан Акбал», — говорится в сообщении.

Также в сообщении указано, что турецкий повар уже протестировал дровяную печь. По его словам, пиццу и питу не отличишь от приготовленных в Турции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое продается бургерная. Причина продажи — дефицит квалифицированных маркетологов.

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В Салехарде готовится к открытию кафе с турецкой кухней — для этого в столицу приехал анталийский бренд-шеф. Об этом сообщается на официальной странице администрации города во «ВКонтакте». «Салехардский предприниматель готовится открыть настоящее турецкое кафе на Полярном круге. В меню всего три главных „фишки“ турецкой кухни: денер, пита и пицца. Разработкой рецептуры уже занимается бренд-шеф из анталийского пятизвездочного отеля Хасан Акбал», — говорится в сообщении. Также в сообщении указано, что турецкий повар уже протестировал дровяную печь. По его словам, пиццу и питу не отличишь от приготовленных в Турции. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое продается бургерная. Причина продажи — дефицит квалифицированных маркетологов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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