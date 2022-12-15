Полпред Якушев наградил высокопоставленных курганских чиновников

16 декабря 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Награждение прошло во время поездки полпреда Владимира Якушева в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев 16 декабря наградил чиновников Курганской области за помощь в тушении лесных пожаров. Среди награжденных, в том числе, были мэр Кургана Елена Ситникова и главы нескольких муниципальных округов, передает корреспондент URA.RU. «Распоряжением уполномоченного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе за ликвидацию пожаров на территории Курганской области, благодарностью <…> поощряются Ситникова Елена Вячеславовна, глава города Кургана», — объявил ведущий на мероприятии. Такую же награду получили глава Белозерского округа Александр Завьялов, глава Кетовского округа Олег Язовских, глава Варгашинского округа Валерий Яковлев, и. о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Станислав Носков, и. о. директора областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков В этот же день Якушеву показали новую детскую поликлинику в Кургане. На осмотре готового объекта также присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумков и заместитель министра ЖКХ Никита Стасишин. Поликлинику планировали открыть 16 декабря, но сегодня стало известно, что запуск объекта перенесли на 2023 год.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев 16 декабря наградил чиновников Курганской области за помощь в тушении лесных пожаров. Среди награжденных, в том числе, были мэр Кургана Елена Ситникова и главы нескольких муниципальных округов, передает корреспондент URA.RU. «Распоряжением уполномоченного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе за ликвидацию пожаров на территории Курганской области, благодарностью <…> поощряются Ситникова Елена Вячеславовна, глава города Кургана», — объявил ведущий на мероприятии. Такую же награду получили глава Белозерского округа Александр Завьялов, глава Кетовского округа Олег Язовских, глава Варгашинского округа Валерий Яковлев, и. о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Станислав Носков, и. о. директора областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков В этот же день Якушеву показали новую детскую поликлинику в Кургане. На осмотре готового объекта также присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумков и заместитель министра ЖКХ Никита Стасишин. Поликлинику планировали открыть 16 декабря, но сегодня стало известно, что запуск объекта перенесли на 2023 год.