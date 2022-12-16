Курганцы приняли участие в семейных соревнованиях по катанию на тюбингах. Фото

Для жителей Кургана провели соревнования «На санях семьей несемся — дружно в Новый год ворвемся!»

16 декабря 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

В Кургане зажглись огни на еще одной елке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Для жителей микрорайона Рябково в Кургане организовали спортивные семейные состязания. Здесь вечером 16 декабря открылась новогодняя площадка, написано в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Заезды проводились группами. Лучшей считалась команда, которая первой привела свою „ватрушку“ к финишу. На финише, у елочки, всех участников встречали Снегурочка и Дедушка Мороз. Они вручали семьям благодарственные письма и сладкие призы», — указано в сообщении. Глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале отметила, что Новый год не зря называют семейным праздником. «Сегодня семьи микрорайона Рябково дружно начали встречать приближающийся праздник и поучаствовали в городских семейных состязаниях. Они проводятся третий год подряд. Количество желающих только увеличивается», — написала она. Губернатор Курганской области Вадим Шумков вспомнил, как наряжал елку в детстве, и пошутил, что именно тогда у него выработалось стремление управленца — выстраивать вертикаль. Об этом URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, что в мэрии Кургана назвали десятки мест, где будут продавать новогодние ели. А 10 декабря новогодние огни зажгли на главной городской елке. Дед Мороз и Снегурочка помогли зажечь огни на елке Фото: tekegram-канал Елены Ситниковой По словам главы Кургана, количество желающих принять участие в соревнованиях с каждым годом увеличивается Фото: tekegram-канал Елены Ситниковой Маленьким участникам праздника вручали сладкие призы Фото: tekegram-канал Елены Ситниковой

Для жителей микрорайона Рябково в Кургане организовали спортивные семейные состязания. Здесь вечером 16 декабря открылась новогодняя площадка, написано в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Заезды проводились группами. Лучшей считалась команда, которая первой привела свою „ватрушку“ к финишу. На финише, у елочки, всех участников встречали Снегурочка и Дедушка Мороз. Они вручали семьям благодарственные письма и сладкие призы», — указано в сообщении. Глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале отметила, что Новый год не зря называют семейным праздником. «Сегодня семьи микрорайона Рябково дружно начали встречать приближающийся праздник и поучаствовали в городских семейных состязаниях. Они проводятся третий год подряд. Количество желающих только увеличивается», — написала она. Губернатор Курганской области Вадим Шумков вспомнил, как наряжал елку в детстве, и пошутил, что именно тогда у него выработалось стремление управленца — выстраивать вертикаль. Об этом URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, что в мэрии Кургана назвали десятки мест, где будут продавать новогодние ели. А 10 декабря новогодние огни зажгли на главной городской елке.