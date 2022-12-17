17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Кургане жители дома с затопленным подвалом жалуются на бездействие УК

Жители дома на улице Бажова в Кургане пожаловались на затопленный подвал и протекающую крышу
© Служба новостей «URA.RU»
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Обследование жилого дома Карла Либкнехта, 40 специалистами ФГБУ МЧС России. Екатеринбург, трубы, подвал, трещина, коммуналка, жкх, перекрытие, капитальный ремонт
По словам местных жителей, проблема не решается несколько лет (архивное фото) Фото:

О том, что в доме по улице Бажова, 67 в Кургане протекает крыша и там же подтапливает подвал, рассказали жильцы. По их словам, проблему не могут устранить уже несколько лет. Жалоба размещена на портале «Обратись».

«Много лет живу в этом доме. В подвале вечно вода. В подъездах, как в бане. Ужасно. Крыша протекает. Обращалась весной в жилинспекцию. Написали, что были. А отчет о проделанной работе не был предоставлен», — говорится в сообщении.

При этом горожанка подчеркивает, что в такой ситуации бездействует и УК и надзорное ведомство. Корреспондент URA.RU направил в компании запросы по поводу предпринятых мер. Ответ на момент публикации получен не был.

О том, что в общежитии центре Кургана жаловались, что у них несколько месяцев топит подвал, где находится душевая, URA.RU писало ранее. По словам жильцов, им самим приходится откачивать воду, но спустя несколько дней подвал вновь топит.

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О том, что в доме по улице Бажова, 67 в Кургане протекает крыша и там же подтапливает подвал, рассказали жильцы. По их словам, проблему не могут устранить уже несколько лет. Жалоба размещена на портале «Обратись». «Много лет живу в этом доме. В подвале вечно вода. В подъездах, как в бане. Ужасно. Крыша протекает. Обращалась весной в жилинспекцию. Написали, что были. А отчет о проделанной работе не был предоставлен», — говорится в сообщении. При этом горожанка подчеркивает, что в такой ситуации бездействует и УК и надзорное ведомство. Корреспондент URA.RU направил в компании запросы по поводу предпринятых мер. Ответ на момент публикации получен не был. О том, что в общежитии центре Кургана жаловались, что у них несколько месяцев топит подвал, где находится душевая, URA.RU писало ранее. По словам жильцов, им самим приходится откачивать воду, но спустя несколько дней подвал вновь топит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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