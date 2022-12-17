В Кургане жители дома с затопленным подвалом жалуются на бездействие УК

Жители дома на улице Бажова в Кургане пожаловались на затопленный подвал и протекающую крышу

18 декабря 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, проблема не решается несколько лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О том, что в доме по улице Бажова, 67 в Кургане протекает крыша и там же подтапливает подвал, рассказали жильцы. По их словам, проблему не могут устранить уже несколько лет. Жалоба размещена на портале «Обратись». «Много лет живу в этом доме. В подвале вечно вода. В подъездах, как в бане. Ужасно. Крыша протекает. Обращалась весной в жилинспекцию. Написали, что были. А отчет о проделанной работе не был предоставлен», — говорится в сообщении. При этом горожанка подчеркивает, что в такой ситуации бездействует и УК и надзорное ведомство. Корреспондент URA.RU направил в компании запросы по поводу предпринятых мер. Ответ на момент публикации получен не был. О том, что в общежитии центре Кургана жаловались, что у них несколько месяцев топит подвал, где находится душевая, URA.RU писало ранее. По словам жильцов, им самим приходится откачивать воду, но спустя несколько дней подвал вновь топит.

О том, что в доме по улице Бажова, 67 в Кургане протекает крыша и там же подтапливает подвал, рассказали жильцы. По их словам, проблему не могут устранить уже несколько лет. Жалоба размещена на портале «Обратись». «Много лет живу в этом доме. В подвале вечно вода. В подъездах, как в бане. Ужасно. Крыша протекает. Обращалась весной в жилинспекцию. Написали, что были. А отчет о проделанной работе не был предоставлен», — говорится в сообщении. При этом горожанка подчеркивает, что в такой ситуации бездействует и УК и надзорное ведомство. Корреспондент URA.RU направил в компании запросы по поводу предпринятых мер. Ответ на момент публикации получен не был. О том, что в общежитии центре Кургана жаловались, что у них несколько месяцев топит подвал, где находится душевая, URA.RU писало ранее. По словам жильцов, им самим приходится откачивать воду, но спустя несколько дней подвал вновь топит.