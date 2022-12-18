В Свердловской области простятся с участником спецоперации на Украине

Североуральца похоронят на его родине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Североуральске (Свердловская область) 21 декабря простятся с Рифом Давлятбаевым, который погиб, выполняя свой воинский долг, в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Североуральского городского округа.

«21 декабря в 11:00 часов в ДЮДЦ „Ровесник“ (п. Третий Северный) состоится прощание с погибшим воином, нашим земляком, исполнявшим свой воинский долг в ходе специальной военной операции, Давлятбаевым Рифом Раисовичем», — сообщает пресс-служба администрации.

Судя по социальным сетям мужчины, он работал на «Североуральском бокситовом руднике». Городские власти от имени всех жителей Североуральского городского округа выражают свои соболезнования родным и близким мужчины.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.