18 декабря 2022

В Свердловской области простятся с участником спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
Североуральца похоронят на его родине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Североуральске (Свердловская область) 21 декабря простятся с Рифом Давлятбаевым, который погиб, выполняя свой воинский долг, в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Североуральского городского округа.

«21 декабря в 11:00 часов в ДЮДЦ „Ровесник“ (п. Третий Северный) состоится прощание с погибшим воином, нашим земляком, исполнявшим свой воинский долг в ходе специальной военной операции, Давлятбаевым Рифом Раисовичем», — сообщает пресс-служба администрации.

Судя по социальным сетям мужчины, он работал на «Североуральском бокситовом руднике». Городские власти от имени всех жителей Североуральского городского округа выражают свои соболезнования родным и близким мужчины.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

В Североуральске (Свердловская область) 21 декабря простятся с Рифом Давлятбаевым, который погиб, выполняя свой воинский долг, в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Североуральского городского округа. «21 декабря в 11:00 часов в ДЮДЦ „Ровесник“ (п. Третий Северный) состоится прощание с погибшим воином, нашим земляком, исполнявшим свой воинский долг в ходе специальной военной операции, Давлятбаевым Рифом Раисовичем», — сообщает пресс-служба администрации. Судя по социальным сетям мужчины, он работал на «Североуральском бокситовом руднике». Городские власти от имени всех жителей Североуральского городского округа выражают свои соболезнования родным и близким мужчины. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...