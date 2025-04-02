Политики, актеры и герой РФ: кто прочитает «Тотальный диктант» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля на 32 площадках, еще одна расположится в Среднеуральске. Текст в этом году будут читать политики, актеры, журналисты и даже герой России. О том, где можно посетить бесплатное мероприятие, — в материале URA.RU.
Акция пройдет 5 апреля в библиотеках, вузах и школах — в большинстве мест уже не осталось (но пройти можно и онлайн). Например, в «Коляда-театре» текст прочитает его драматург Николай Коляда. В губернаторский лицей придет герой России Дамир Юсупов, а в областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих имени Д.Н. Мамина-Сибиряка — спикер гордумы Анна Гурарий. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта».
Где прочитают текст
- Библиотечный центр «Екатеринбург» (Мамина-Сибиряка, 319). Читает Артем Аксенов, член союза театральных деятелей РФ, актер, режиссер. Директор центра речи и актерского мастерства «Речевик». Президент фонда «Русское слово».
- Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15). Читает ведущий программы «Вести-Урал» Иван Иванов.
- Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена (ул. Чапаева, 5). Читает автор книг о Павле Бажове Александр Федосов.
- Семейная школа «Крылья» (ул. Соболева, 19). Читает учитель русского языка и литературы Людмила Палтусова.
- Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж). Читает артист "Коляда-театра" Евгений Корнильев
- Уральский федеральный университет (Ленина, 66). Читает ведущий программы «Вести-Урал» на телеканале «Россия 1» Константин Зущик.
- Вечерняя школа №2 (закрытая площадка, ул. Монтерская, 5). Читает учитель русского языка и литературы Елена Суворова.
- Екатеринбургский зоопарк (Мамина-Сибиряка, 189). Спикер на сайте акции не указан.
- ТРЦ «Мега», вкусный бульвар (ул. Металлургов, 87). Читает исполнительный продюсер ГТРК «Урал» Денис Петров.
- ТРЦ Veer Mall (пр. Космонавтов, 108д). Кто прочитает текст, тоже неизвестно.
- Уральский государственный педагогический университет (ул. 8 Марта, 75). Чтец неизвестен.
- Гимназия №5 (закрытая площадка, ул. Хохрякова, 29а). Читают корреспонденты ОТВ Кирилл Бажанов и Полина Баранова.
- Свердловский областной медицинский колледж (закрытая площадка, ул. Репина, 2а). Читает директор учреждения Ирина Левина.
- Свердловская областная межнациональная библиотека им. П.П.Бажова (ул. Академика Бардина, 28). Читает кандидат филологических наук, член Союза писателей РФ Нина Парфенова.
- ТЦ «Пассаж», гастромаркет Terminal E (ул. Вайнера, 9). Читает ведущая программы «Вести-Урал» на телеканале «Россия-24» Елена Белобородова.
- Свердловская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Фрунзе, 78). Читает спикер городской думы Анна Гурарий.
- Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3). Читает ведущая «Радио СИ» Катя Григорьева.
- Свердловский областной педагогический колледж (ул. Юмашева, 20). Читает член Союза писателей России, руководитель литературно-музыкального клуба «Голоса друзей» Надежда Миночкина.
- Уральский политехнический колледж (закрытая площадка, ул. Ленина, 89). Читает преподаватель русского языка и литературы Оксана Доренко.
- Областная библиотека для детей и молодежи им. В.П.Крапивина (ул. Карла Либкнехта, 8). Читает писатель, нейрофизиолог, член Союза российских писателей, лауреат премии «Книга года» 2014 года Светлана Лаврова.
- Президентская академия на Урале (ул. 8 Марта, 66, аудитория №111). Читает основатель курса «Гений речи» Мария Боярская.
- Школа №36 (ул. Малышева, 134). Читают учительницы русского языка Елена Иванова и Александра Емалеева.
- ДК «Дом новой культуры» (ул. Сурикова, 31). Читает учитель английского и французского языков VR Academy Анастасия Баркова.
- «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97). Читает драматург, заслуженный деятель искусств РФ и основатель площадки Николай Коляда.
- Уральский государственный юридический университет (ул. Комсомольская, 23). Читает замдиректора радио «Город FM» Анна Достовалова (520 аудитория). В 508 (здесь уже диктант будет закрытым) кабинете тоже прочитают текст — голосом доцента кафедры русского, иностранных языков и культуры речи УрГЮУ Натальи Воробьевой.
- Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Читает ведущий официальных церемоний губернатора и правительства Свердловской области Павел Блик.
- Свердловский государственный академический театр музкомедии (пр. Ленина, 47). Читает солист Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Александр Потапов.
- В Среднеуральске акция пройдет в Центральной городской библиотеке (ул. Куйбышева, 6а). Читает глава муниципального округа Алексей Стасенок.
Где остались места
- ТК «Докер» (ул. Бахчиванджи, 2). Читает ресторанный критик, публицист, эксперт-гастроном президентского Фонда культурных инициатив, член государственного комитета по охране природного гастро Яков Можаев.
- В губернаторском лицее (ул. Лучистая, 10) будут читать три человека: председатель Свердловского отделения Русского географического общества Ольга Гурьевских. Также придет пилот гражданской авиации, герой Российской Федерации Дамир Юсупов. На этой же площадке текст прочитает путешественник, член Союза журналистов России, многократный чемпион СССР и РФ по спортивному туризму Николай Рундквист. Вечером 2 апреля на этих площадках было несколько свободных мест.
Запись на просветительскую акцию «Тотальный диктант» стартовала 26 марта. В 2025 году она пройдет 5 апреля в 900 населенных пунктах России, а также 50 странах. Главной площадкой станет университет «Сириус». В этом году автором текста «Тотального диктанта» стала писательница и сценарист Марина Москвина. Она является финалистом премии «Ясная Поляна» и лауреатом Международного Почетного диплома Андерсена (за книгу «Моя собака любит джаз»). Поучаствовать с этого года теперь можно и онлайн, а для очного участия с собой нужно взять паспорт.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию русского языка и повышение грамотности среди населения. В прошлом году мероприятие собрало почти 1,3 млн человек. В разные годы столицами диктанта были Санкт-Петербург, Владивосток, Ярославль, Нижний Тагил, Таллин. Авторами диктанта становились Дина Рубина, Евгений Водолазкин и Захар Прилепин.
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