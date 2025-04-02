02 апреля 2025

Паслер нарезал первые задачи главе Екатеринбурга, они общаются каждый день

Мэр Орлов отчитался врио губернатора о транспортной реформе в Екатерибурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов инспектирует благоустройство Дендрологического парка. Екатеринбург
Алексей Орлов знакомит нового губернатора с городской повесткой Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ждет от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова прежде всего развития транспортной сферы и качественного благоустройства. На это указывает комментарий Орлова для URA.RU.

С Паслером Орлов видится каждый день, а следующий фактурный разговор намечен на субботу. «Я в таком режиме и работаю — у меня редко когда суббота бывает выходным днем. Буду его [врио губернатора] погружать в городскую повестку. Работы много, она интересная, напряженная. Он человек работоспособный, с большим опытом, я не думаю, что ему будет нужно много времени, чтобы погрузиться в повестку региона», — считает Орлов.

На первой встрече 31 марта Орлов, по его словам, доложил, какие решения уже приняты в рамках транспортной реформы — о переходе на брутто-контракты, первых результатах по решению кадрового кризиса в «Гортансе». «Денис Владимирович обозначил приоритет [по темам] на встрече с президентом, что повышенного внимания требует все, что связано с общественным транспортом, обновлением… Обсуждал с президентом тему продолжения строительства метрополитена. Я сказал, что в этом направлении сделали, в субботу будем более подробно говорить. Понятно, что тема благоустройства его интересует, потому что это самый большой запрос от населения и самая видимая часть нашей работы — появление новых обустроенных пространств, ремонт дорог, новые парки скверы, благоустройство набережных», — поделился Орлов.

Паслер возглавил Свердловскую область 26 марта. Местному истеблишменту его представили 28 марта. Орлов был заместителем у Паслера, когда тот возглавлял свердловское правительство (2012—2016 годы). Когда должность Паслера ликвидировали, Орлов стал первым замом губернатора Евгения Куйвашева, то есть фактически функционал Паслера перешел к нему.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ждет от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова прежде всего развития транспортной сферы и качественного благоустройства. На это указывает комментарий Орлова для URA.RU. С Паслером Орлов видится каждый день, а следующий фактурный разговор намечен на субботу. «Я в таком режиме и работаю — у меня редко когда суббота бывает выходным днем. Буду его [врио губернатора] погружать в городскую повестку. Работы много, она интересная, напряженная. Он человек работоспособный, с большим опытом, я не думаю, что ему будет нужно много времени, чтобы погрузиться в повестку региона», — считает Орлов. На первой встрече 31 марта Орлов, по его словам, доложил, какие решения уже приняты в рамках транспортной реформы — о переходе на брутто-контракты, первых результатах по решению кадрового кризиса в «Гортансе». «Денис Владимирович обозначил приоритет [по темам] на встрече с президентом, что повышенного внимания требует все, что связано с общественным транспортом, обновлением… Обсуждал с президентом тему продолжения строительства метрополитена. Я сказал, что в этом направлении сделали, в субботу будем более подробно говорить. Понятно, что тема благоустройства его интересует, потому что это самый большой запрос от населения и самая видимая часть нашей работы — появление новых обустроенных пространств, ремонт дорог, новые парки скверы, благоустройство набережных», — поделился Орлов. Паслер возглавил Свердловскую область 26 марта. Местному истеблишменту его представили 28 марта. Орлов был заместителем у Паслера, когда тот возглавлял свердловское правительство (2012—2016 годы). Когда должность Паслера ликвидировали, Орлов стал первым замом губернатора Евгения Куйвашева, то есть фактически функционал Паслера перешел к нему.
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