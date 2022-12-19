Строители из ЯНАО восстановили Дворец культуры в ДНР

20 декабря 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Это четвертый социальный объект на территории Донбасса, который восстановили силами Ямала Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Строители из ЯНАО восстановили разрушенный обстрелами ВСУ Дворец культуры в Волновахе. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, это четвертый социальный объект на территории Донбасса, который восстановили силами Ямала. «После восстановительных работ открыл свои двери Дворец культуры имени Героя России В.А. Жоги. У здания была разрушена крыша, обгорели стены, были выбиты стекла», — уточнили в правительстве. Строители заменили крышу, установили окна, провели все необходимые коммуникации, наладили работу электроснабжения и видеонаблюдения. Также установили необходимое оборудование для работы коллектива учреждения. Приобрели мебель, технику и произвели ремонт внутри помещения. «Дворец культуры стал четвертым полностью восстановленным социальным объектов Волновахи. На очереди Служба переливания крови. Активными темпами ведется работа на территории железнодорожной больницы, один из корпусов которой уже также восстановлен. В работе сельскохозяйственное училище, куда в следующем году пойдут учиться дети», — добавили там. Ранее ямальские строители в Волновахе восстановили корпус железнодорожной больницы. Также силами округа восстановлено общежитие для медиков и специалистов узких направлений. Глава государства Владимир Путин сообщил о начале специальной операции в феврале текущего года. Цель заключается в спасении мирного населения Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строители из ЯНАО восстановили разрушенный обстрелами ВСУ Дворец культуры в Волновахе. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, это четвертый социальный объект на территории Донбасса, который восстановили силами Ямала. «После восстановительных работ открыл свои двери Дворец культуры имени Героя России В.А. Жоги. У здания была разрушена крыша, обгорели стены, были выбиты стекла», — уточнили в правительстве. Строители заменили крышу, установили окна, провели все необходимые коммуникации, наладили работу электроснабжения и видеонаблюдения. Также установили необходимое оборудование для работы коллектива учреждения. Приобрели мебель, технику и произвели ремонт внутри помещения. «Дворец культуры стал четвертым полностью восстановленным социальным объектов Волновахи. На очереди Служба переливания крови. Активными темпами ведется работа на территории железнодорожной больницы, один из корпусов которой уже также восстановлен. В работе сельскохозяйственное училище, куда в следующем году пойдут учиться дети», — добавили там. Ранее ямальские строители в Волновахе восстановили корпус железнодорожной больницы. Также силами округа восстановлено общежитие для медиков и специалистов узких направлений. Глава государства Владимир Путин сообщил о начале специальной операции в феврале текущего года. Цель заключается в спасении мирного населения Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны ВСУ.