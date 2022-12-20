Опрос: большинство населения ЕС ждет мирных переговоров по Украине

Более 80% населения Евросоюза (ЕС) выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и переговоры с Россией. Об этом говорят данные опроса.
«82% респондентов из 27 стран ЕС „скорее согласны“ с тем, что „Россию и Украину надо принудить к мирным переговорам для того, чтобы закончить“ конфликт, 17% опрошенных „скорее не согласны“ с этим утверждением», — показывают результаты опроса, проведенного венгерским центром изучения общественного мнения Szazadveg. Также сообщается, что исключением являются жители стран Балтии и Польши: они мирных переговоров не хотят.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отказ от мирных переговоров и предоставления России гарантий безопасности означают полномасштабную войну. Генеральный секретарь НАТО Антониу Гуттереш, тем временем, не увидел перспектив для мирных переговоров по спецоперации.
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Более 80% населения Евросоюза (ЕС) выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и переговоры с Россией. Об этом говорят данные опроса. «82% респондентов из 27 стран ЕС „скорее согласны“ с тем, что „Россию и Украину надо принудить к мирным переговорам для того, чтобы закончить“ конфликт, 17% опрошенных „скорее не согласны“ с этим утверждением», — показывают результаты опроса, проведенного венгерским центром изучения общественного мнения Szazadveg. Также сообщается, что исключением являются жители стран Балтии и Польши: они мирных переговоров не хотят. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отказ от мирных переговоров и предоставления России гарантий безопасности означают полномасштабную войну. Генеральный секретарь НАТО Антониу Гуттереш, тем временем, не увидел перспектив для мирных переговоров по спецоперации.