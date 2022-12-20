20 декабря 2022

Опрос: большинство населения ЕС ждет мирных переговоров по Украине

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Саммит Россия-ЕС. Приезд гостей и пленарное заседание. Екатеринбург, саммит россия-ес, заседание
Большинство граждан ЕС хочет переговоров Украины с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 80% населения Евросоюза (ЕС) выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и переговоры с Россией. Об этом говорят данные опроса.

«82% респондентов из 27 стран ЕС „скорее согласны“ с тем, что „Россию и Украину надо принудить к мирным переговорам для того, чтобы закончить“ конфликт, 17% опрошенных „скорее не согласны“ с этим утверждением», — показывают результаты опроса, проведенного венгерским центром изучения общественного мнения Szazadveg. Также сообщается, что исключением являются жители стран Балтии и Польши: они мирных переговоров не хотят.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отказ от мирных переговоров и предоставления России гарантий безопасности означают полномасштабную войну. Генеральный секретарь НАТО Антониу Гуттереш, тем временем, не увидел перспектив для мирных переговоров по спецоперации.

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Более 80% населения Евросоюза (ЕС) выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и переговоры с Россией. Об этом говорят данные опроса. «82% респондентов из 27 стран ЕС „скорее согласны“ с тем, что „Россию и Украину надо принудить к мирным переговорам для того, чтобы закончить“ конфликт, 17% опрошенных „скорее не согласны“ с этим утверждением», — показывают результаты опроса, проведенного венгерским центром изучения общественного мнения Szazadveg. Также сообщается, что исключением являются жители стран Балтии и Польши: они мирных переговоров не хотят. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отказ от мирных переговоров и предоставления России гарантий безопасности означают полномасштабную войну. Генеральный секретарь НАТО Антониу Гуттереш, тем временем, не увидел перспектив для мирных переговоров по спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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