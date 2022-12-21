Тюменские депутаты наградили экс-супруга вице-спикера облдумы

22 декабря 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

Владимир Шевчик награжден за заслуги перед Тюменью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Бизнесмен Владимир Шевчик (бывший муж зампредседателя Тюменской облдумы Натальи Шевчик) награжден за заслуги перед Тюменью. Соответствующее решение принято 22 декабря на заседании городской думы, которое транслируется онлайн. «Наградить нагрудным знаком „За заслуги перед городом Тюменью“ Шевчика Владимира Степановича», — говорится в решении депутатов. Инициатива о поощрении бизнесмена была внесена в гордуму ее спикером Евгением Заболотным и мэром Тюмени Русланом Кухаруком. В решении указывается, что Шевчик награжден за «особые заслуги в строительной отрасли и вклад в социально-экономическое развитие Тюмени». Ранее URA.RU писало, что бизнесмен, которому, в частности, принадлежит тюменский аквапарк «ЛетоЛето», оплатил установку стелы «Тюмень — город трудовой доблести».

Бизнесмен Владимир Шевчик (бывший муж зампредседателя Тюменской облдумы Натальи Шевчик) награжден за заслуги перед Тюменью. Соответствующее решение принято 22 декабря на заседании городской думы, которое транслируется онлайн. «Наградить нагрудным знаком „За заслуги перед городом Тюменью“ Шевчика Владимира Степановича», — говорится в решении депутатов. Инициатива о поощрении бизнесмена была внесена в гордуму ее спикером Евгением Заболотным и мэром Тюмени Русланом Кухаруком. В решении указывается, что Шевчик награжден за «особые заслуги в строительной отрасли и вклад в социально-экономическое развитие Тюмени». Ранее URA.RU писало, что бизнесмен, которому, в частности, принадлежит тюменский аквапарк «ЛетоЛето», оплатил установку стелы «Тюмень — город трудовой доблести».