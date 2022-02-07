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Экс-муж вице-спикера облдумы оплатит установку памятника в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Владимира Шевчика на «Столыпинском клубе». Тюмень, шевчик владимир
Бизнесмен Владимир Шевчик оплатит установку стелы «Тюмень — город трудовой доблести» Фото:

Бизнесмен Владимир Шевчик (бывший муж зампредседателя Тюменской облдумы Натальи Шевчик) оплатит установку стелы «Тюмень — город трудовой доблести». Об этом в своем блоге в Instagram сообщил мэр областной столицы Руслан Кухарук.

«Непосредственно установка стелы и благоустройство сквера будут сделаны за счет средств инвестора. Генеральный директор ООО „СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ“ Владимир Степанович Шевчик согласился оплатить все работы», — написал глава администрации Тюмени.

О присвоении Тюмени почетного звания в мае 2021 года сообщил президент России Владимир Путин. Стела будет установлена в тюменском сквере Николая Машарова. По информации мэрии, сам памятник появится в городе в октябре, территория вокруг будет благоустроена в 2023 году.

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Бизнесмен Владимир Шевчик (бывший муж зампредседателя Тюменской облдумы Натальи Шевчик) оплатит установку стелы «Тюмень — город трудовой доблести». Об этом в своем блоге в Instagram сообщил мэр областной столицы Руслан Кухарук. «Непосредственно установка стелы и благоустройство сквера будут сделаны за счет средств инвестора. Генеральный директор ООО „СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ“ Владимир Степанович Шевчик согласился оплатить все работы», — написал глава администрации Тюмени. О присвоении Тюмени почетного звания в мае 2021 года сообщил президент России Владимир Путин. Стела будет установлена в тюменском сквере Николая Машарова. По информации мэрии, сам памятник появится в городе в октябре, территория вокруг будет благоустроена в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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