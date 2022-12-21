Тюменский бьюти-бизнес находится под угрозой

Представители тюменской индустрии красоты вынуждены поднимать цены и искать российских поставщиков

22 декабря 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Представители сферы подняли цены и ищут аналоги иностранным материалам Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени представители индустрии красоты рискуют своим бизнесом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько тюменок. По их словам, они вынуждены поднимать цены на свои услуги и в срочном порядке искать альтернативы взамен ушедшим иностранным брендам. «У меня вся паста была из Латвии, а сейчас я нашла нашего производителя. И к моему личному удивлению, все отлично, я довольна. Российская фирма Elseda — у них свое производство в Челябинске и Казани. А латвийские производители больше с Россией не сотрудничают», — рассказала мастер депиляции Кристина. О новых условиях работы в бьюти-сфере рассказал еще один представитель индустрии. «Я — визажист и мастер-бровист. Очень много косметики остается в дефиците и чем ее заменить, пока не ясно. Для окрашивания и ламинирования бровей составы все нужно поменять, потому что тот запас, который у меня был после февраля, уже на исходе. Ну и цены пришлось поднять на 200-300 рублей в зависимости от процедуры», — поделилась визажист Алеся К. Ранее агентство рассказывало о том, что визажисты из Тюмени больше не могут работать на косметике популярного и недорогого американского бренда NYX. Представители магазина «Рив Гош», где был представлен бренд, подтвердили информацию об уходе бренда и распродаже единичных позиций товара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени представители индустрии красоты рискуют своим бизнесом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько тюменок. По их словам, они вынуждены поднимать цены на свои услуги и в срочном порядке искать альтернативы взамен ушедшим иностранным брендам. «У меня вся паста была из Латвии, а сейчас я нашла нашего производителя. И к моему личному удивлению, все отлично, я довольна. Российская фирма Elseda — у них свое производство в Челябинске и Казани. А латвийские производители больше с Россией не сотрудничают», — рассказала мастер депиляции Кристина. О новых условиях работы в бьюти-сфере рассказал еще один представитель индустрии. «Я — визажист и мастер-бровист. Очень много косметики остается в дефиците и чем ее заменить, пока не ясно. Для окрашивания и ламинирования бровей составы все нужно поменять, потому что тот запас, который у меня был после февраля, уже на исходе. Ну и цены пришлось поднять на 200-300 рублей в зависимости от процедуры», — поделилась визажист Алеся К. Ранее агентство рассказывало о том, что визажисты из Тюмени больше не могут работать на косметике популярного и недорогого американского бренда NYX. Представители магазина «Рив Гош», где был представлен бренд, подтвердили информацию об уходе бренда и распродаже единичных позиций товара.