Губернатор Шумков прописал внешний вид объекта культурного наследия

23 декабря 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Здание частично обрушилось в 2018 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти решили, какие элементы объекта культурного наследия, находящего в Кургане по адресу ул. Советская, 131, являются предметом охраны, и их нельзя изменить. Соответствующее постановление было опубликовано от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения „Дом, в котором в 1917 году и 1918 помещался Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов“ <…>. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке», — указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. В документе указано, что предметом охраны являются местоположение и градостроительные характеристики объекта, объемно-пространственная композиция и габариты, соответствующие тем, что были в последней трети XIX века. Также предметом охраны являются крыша и композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов объектов. Помимо этого владельцу здания нужно следить, чтобы материал и характер отделки фасадных поверхностей, а также пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен соответствовали последней трети XIX века. В мае 2018 года памятник архитектуры, построенный в 1876 году, частично обрушился. В этом здании до революции располагалась гостиница. Несколько лет назад этот памятник принадлежал экс-депутату гордумы Эдуарду Багдасаряну. По решению суда у Багдасаряна изъяли памятник, так как владелец не занимался восстановлением здания. В 2020 году владельцем здания стала предприниматель Нина Мурашкина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти решили, какие элементы объекта культурного наследия, находящего в Кургане по адресу ул. Советская, 131, являются предметом охраны, и их нельзя изменить. Соответствующее постановление было опубликовано от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения „Дом, в котором в 1917 году и 1918 помещался Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов“ <…>. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке», — указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. В документе указано, что предметом охраны являются местоположение и градостроительные характеристики объекта, объемно-пространственная композиция и габариты, соответствующие тем, что были в последней трети XIX века. Также предметом охраны являются крыша и композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов объектов. Помимо этого владельцу здания нужно следить, чтобы материал и характер отделки фасадных поверхностей, а также пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен соответствовали последней трети XIX века. В мае 2018 года памятник архитектуры, построенный в 1876 году, частично обрушился. В этом здании до революции располагалась гостиница. Несколько лет назад этот памятник принадлежал экс-депутату гордумы Эдуарду Багдасаряну. По решению суда у Багдасаряна изъяли памятник, так как владелец не занимался восстановлением здания. В 2020 году владельцем здания стала предприниматель Нина Мурашкина.