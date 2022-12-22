22 декабря 2022

В Кургане чистят ледовый городок от грязи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на центральной площади. Курган , площадь ленина, подготовка к празднику, строительство ледового городка, площадь в кургане, ледовый городок
Рабочие подрядной организации «Троя» приводят ледяные фигуры в порядок после ледяного дождя Фото:

На центральной площади Кургана чистят ледовый городок от грязи, которая образовалась из-за кратковременного потепления и ледяного дождя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Рабочие очищают ледовое ограждение рядом со стороны проезжей части дороги. Работает несколько человек», — рассказал корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что из-за теплой погоды и ледяного дождя жители Кургана беспокоились за состояние ледяных фигур, которые устанавливают на центральной площади. Ледовое ограждение покрылось грязью. В мэрии тогда ответили, что за ледовыми фигурами организовано наблюдение. При необходимости фигуры будут подправлены резчиками и приведены в порядок, очистку фигур выполнит подрядная организация. Между тем, в Курганскую область возвращается плюсовая температура. По прогнозу курганского гидрометцентра 24 декабря потеплеет до +2 градусов.

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На центральной площади Кургана чистят ледовый городок от грязи, которая образовалась из-за кратковременного потепления и ледяного дождя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Рабочие очищают ледовое ограждение рядом со стороны проезжей части дороги. Работает несколько человек», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что из-за теплой погоды и ледяного дождя жители Кургана беспокоились за состояние ледяных фигур, которые устанавливают на центральной площади. Ледовое ограждение покрылось грязью. В мэрии тогда ответили, что за ледовыми фигурами организовано наблюдение. При необходимости фигуры будут подправлены резчиками и приведены в порядок, очистку фигур выполнит подрядная организация. Между тем, в Курганскую область возвращается плюсовая температура. По прогнозу курганского гидрометцентра 24 декабря потеплеет до +2 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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