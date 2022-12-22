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На центральной площади Кургана чистят ледовый городок от грязи, которая образовалась из-за кратковременного потепления и ледяного дождя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Рабочие очищают ледовое ограждение рядом со стороны проезжей части дороги. Работает несколько человек», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что из-за теплой погоды и ледяного дождя жители Кургана беспокоились за состояние ледяных фигур, которые устанавливают на центральной площади. Ледовое ограждение покрылось грязью. В мэрии тогда ответили, что за ледовыми фигурами организовано наблюдение. При необходимости фигуры будут подправлены резчиками и приведены в порядок, очистку фигур выполнит подрядная организация. Между тем, в Курганскую область возвращается плюсовая температура. По прогнозу курганского гидрометцентра 24 декабря потеплеет до +2 градусов.