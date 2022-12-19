На трассе в Курганской области дети катаются на коньках. Видео

20 декабря 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

В Курганской области после непогоды дети катаются по дороге на коньках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Курганской области пожаловались, что на трассе Шумиха — Целинное второй день лежит лед на дороге и никто не посыпает его реагентами. Видео о том, как по ней катаются дети на коньках, опубликовано в группе «Альменево в курсе» в соцсети ВКонтакте». «Трасса Шумиха — Целинное. Второй день на дороге лежит лед. Дети на коньках катаются по асфальту как на катке. Посыпали вчера песком, ночью прошел дождь и опять все полностью застыло. Почему не посыпают реагентами, ведь может произойти авария, люди могут разбиться. Обязаны были посыпать», — сказал мужчина на видео. URA.RU обратилось за комментарием к главе Альменевского муниципального округа Алексею Снежко. В беседе с корреспондентом он пояснил, что на данный момент дороги уже посыпаны антиголедными веществами. Также глава отметил, что обработаны все подходы к социально значимым объектам и перекрестки. «Как только реагент сработает, то будем срезать эту снежную кашу», — добавил Снежко. Ранее URA.RU писало, в Курганской области прошли ледяные дожди. Из-за них улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. Коммунальщики борются с последствиями непогоды с помощью сплошной посыпки реагентами. Однако в регионе далеко не всем понравились такие мероприятия. Жители Шадринска пожаловались на такую обработку дорог. По их словам, реагенты делают населенные пункты грязнее. Курганские дорожники заявили, что соль и противогололедные материалы используются для того, чтобы обеспечить безопасность участникам дорожного движения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Курганской области пожаловались, что на трассе Шумиха — Целинное второй день лежит лед на дороге и никто не посыпает его реагентами. Видео о том, как по ней катаются дети на коньках, опубликовано в группе «Альменево в курсе» в соцсети ВКонтакте». «Трасса Шумиха — Целинное. Второй день на дороге лежит лед. Дети на коньках катаются по асфальту как на катке. Посыпали вчера песком, ночью прошел дождь и опять все полностью застыло. Почему не посыпают реагентами, ведь может произойти авария, люди могут разбиться. Обязаны были посыпать», — сказал мужчина на видео. URA.RU обратилось за комментарием к главе Альменевского муниципального округа Алексею Снежко. В беседе с корреспондентом он пояснил, что на данный момент дороги уже посыпаны антиголедными веществами. Также глава отметил, что обработаны все подходы к социально значимым объектам и перекрестки. «Как только реагент сработает, то будем срезать эту снежную кашу», — добавил Снежко. Ранее URA.RU писало, в Курганской области прошли ледяные дожди. Из-за них улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. Коммунальщики борются с последствиями непогоды с помощью сплошной посыпки реагентами. Однако в регионе далеко не всем понравились такие мероприятия. Жители Шадринска пожаловались на такую обработку дорог. По их словам, реагенты делают населенные пункты грязнее. Курганские дорожники заявили, что соль и противогололедные материалы используются для того, чтобы обеспечить безопасность участникам дорожного движения.