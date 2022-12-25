ХМАО вошел в топ регионов России по ключевым показателям 2022 года

26 декабря 2022 в 02:35 Размер текста - 17 +

ХМАО занял пятую строчку среди регионов России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место в рейтинге регионов России по итогам 2022 года. Аналитики агентства РИА Рейтинг подвели итоги на основании ключевых показателей. Итоговый балл ХМАО — 64,081. Цифра складывается из баллов, которые региону присвоили в текущем году в ключевых рейтингах. В их числе топ по качеству жизни, социально-экономическому положению, материальному благополучию населения и другие. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Первое место заняла Москва. Среди аутсайдеров значатся Республики Алтай, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Тува, а также Еврейская автономная область. Ранее сообщалось, что в ХМАО 40% семей могут позволить себе купить и содержать автомобиль, стоимостью до 900 тыс. рублей. По этому показателю округ занял четвертую строчку в федеральном рейтинге.

Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место в рейтинге регионов России по итогам 2022 года. Аналитики агентства РИА Рейтинг подвели итоги на основании ключевых показателей. Итоговый балл ХМАО — 64,081. Цифра складывается из баллов, которые региону присвоили в текущем году в ключевых рейтингах. В их числе топ по качеству жизни, социально-экономическому положению, материальному благополучию населения и другие. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Первое место заняла Москва. Среди аутсайдеров значатся Республики Алтай, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Тува, а также Еврейская автономная область. Ранее сообщалось, что в ХМАО 40% семей могут позволить себе купить и содержать автомобиль, стоимостью до 900 тыс. рублей. По этому показателю округ занял четвертую строчку в федеральном рейтинге.