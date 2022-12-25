25 декабря 2022
24 декабря 2022

ХМАО вошел в топ регионов России по ключевым показателям 2022 года

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Адресники. Ханты-Мансийск, вечный огонь, город ханты-мансийск, мемориал славы, парк победы
ХМАО занял пятую строчку среди регионов России Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место в рейтинге регионов России по итогам 2022 года. Аналитики агентства РИА Рейтинг подвели итоги на основании ключевых показателей.

Итоговый балл ХМАО — 64,081. Цифра складывается из баллов, которые региону присвоили в текущем году в ключевых рейтингах. В их числе топ по качеству жизни, социально-экономическому положению, материальному благополучию населения и другие.

В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Первое место заняла Москва. Среди аутсайдеров значатся Республики Алтай, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Тува, а также Еврейская автономная область.

Ранее сообщалось, что в ХМАО 40% семей могут позволить себе купить и содержать автомобиль, стоимостью до 900 тыс. рублей. По этому показателю округ занял четвертую строчку в федеральном рейтинге.

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Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место в рейтинге регионов России по итогам 2022 года. Аналитики агентства РИА Рейтинг подвели итоги на основании ключевых показателей. Итоговый балл ХМАО — 64,081. Цифра складывается из баллов, которые региону присвоили в текущем году в ключевых рейтингах. В их числе топ по качеству жизни, социально-экономическому положению, материальному благополучию населения и другие. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Первое место заняла Москва. Среди аутсайдеров значатся Республики Алтай, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Тува, а также Еврейская автономная область. Ранее сообщалось, что в ХМАО 40% семей могут позволить себе купить и содержать автомобиль, стоимостью до 900 тыс. рублей. По этому показателю округ занял четвертую строчку в федеральном рейтинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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